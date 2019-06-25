北京围手术期医学研究会在京成立
6月20日，北京围手术期医学研究会成立大会暨北京围手术期医学研究会第一次会员大会在京召开。
北京围手术期医学研究会第一届理事会成立现场
会上，北京大学人民医院内分泌科主任纪立农宣读了《成立工作告知单》后，大会审议通过了《北京围手术期医学研究会筹备工作报告》、审议通过了《北京围手术期医学研究会章程（草案）》、《北京围手术期医学研究会第一次会员大会选举办法》、《北京围手术期医学研究会会费收取管理办法》，大会选举产生了21名理事，5名监事。
通过理事选举，产生了北京围手术期医学研究会会长纪立农、常务副会长蒋协远、副会长吴新宝、钟历勇、白利勇、邓微，秘书长陆琳。通过监事选举产生了监事长蔡晓频。
纪立农指出，新组建的北京围手术期医学研究会将充分发挥社会组织的行业作用，协助各级卫生行政部门加强围手术期医疗卫生服务体系建设，提高服务能力。同时，还将紧紧围绕围手术期进行标准的研究和推广，利用社会团体的优势，有针对性的开展各种培训。发挥各专业委员会的作用，提高医疗卫生技术人员的医学理论水平和基本技能。
北京积水潭医院副院长蒋协远表示，研究会将以患者需求为中心，结合不同科室的实际情况，在手术的进行及后续康复过程中，发挥各科室的最大优势，让病人得到更加安全、经济、精准化的手术治疗服务。（卫馨）
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