京津冀医保门诊异地直接结算启动
据国家医保局消息，北京市、天津市、河北省医疗保障协同发展合作协议签署仪式日前在天津举行，启动京津冀门诊异地直接结算试点。
据悉，合作协议主要围绕异地就医住院、门诊直接结算，医药产品集中采购和医疗保障协同监管等方面开展深度合作，有利于解决三省市参保人员看病垫资和跑腿报销问题，提高医保基金使用效率，有效减轻群众医疗负担。京津冀三地将从已纳入国家异地就医住院医疗费用直接结算定点范围的医疗机构中，选择有意愿的医疗机构全部纳入异地就医门诊医疗费用直接结算定点范围。异地门诊就医报销政策按照参保地标准执行，报销范围按照就医地规定执行。（记者叶紫）
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