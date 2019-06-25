青海清洁能源示范省建设蹄疾步稳

2018年11月，“青电入豫”特高压直流工程开工建设；今年3月，青海省国家清洁能源示范省规划获批；今年6月，“绿电15日”持续清洁能源供电将再次启动。截至目前，青海省新能源装机容量已突破1200万千瓦，清洁能源发电量增长50.9%。

今天的青海，清洁能源产业发展一路向前，领跑全国。

清洁能源供应刷新纪录

“数据显示，青海省太阳能资源约占全国的11%，水电理论蕴藏量2187万千瓦，风能资源年利用小时在1000至2300小时，页岩气资源量达2万亿立方米，可燃冰储量约占全国的四分之一。”青海省省长刘宁说，近年来，从抢占战略性新兴产业发展的制高点开始，青海将资源优势转化为产业优势，不断培育壮大新能源产业，新能源产业从无到有，从小到大，从电站建设到产业发展，成为世界大规模并网光伏电站最集中地区，进而形成规模优势。

从2017年开始，青海省连续两年开展了“绿电7日”“绿电9日”100%清洁能源供电实践。在“绿电”期间，青海省全境范围内，无论民用电，还是企业用电、市政亮化等，全以水、风、光等清洁能源供电，实现用电零排放，连续改写了全清洁能源供电的世界纪录。

“绿电标志着青海省工业产品将成为真正意义的‘绿能产品’，对提升青海省工业产品知名度和竞争力，培育工业经济发展新动能具有重要推动作用。”国网青海省电力公司党委书记、董事长董天仁介绍，去年“绿电9日”期间，青海省使用清洁能源累计供电量17.6亿千瓦时，相当于减少燃煤80万吨，减排二氧化碳144万吨……清洁能源除满足省内供电外，还实现外送2.71亿千瓦时。此外清洁供电也使藏区直接受益、进一步维系了三江源良好生态。

2018年，青海省新能源装机达1229万千瓦，其中集中式光伏发电装机达956万千瓦，居全国第一，已成为世界上大规模并网光伏电站最集中的地区。

董天仁表示，今年，在不断加强的电网结构和新能源消纳技术应用基础上，“绿电15日”将再度闪亮登场，以深入挖掘青海能源资源禀赋优势，持续探索清洁能源消纳新模式，为能源转型提供青海方案，分享青海经验，打造青海样本。

青电外送构筑西电东送“高速路”

青海省不仅水电资源丰富，太阳能资源也得天独厚，是发展新能源产业理想之地，也是中国重要的区域能源接续基地。如何利用好资源禀赋优势，拉动清洁能源的生产和消费，是摆在青海面前的重大课题。

为此，青海选择将资源优势转化为产业优势，形成规模优势加快外送通道建设。这不仅是青海给出的经济结构转型答案，也是青海主动助力“一带一路”建设，缓解东中部地区能源供需矛盾，推进能源绿色转型升级的重要举措。

2018年年底，青海—河南±800千伏特高压直流工程——“青电入豫”工程拉开序幕，意味着世界首条清洁能源专用通道开工，青海清洁电将直送中原。

“‘青电入豫’工程起于青海省海南藏族自治州海南换流站，止于河南省驻马店市驻马店换流站，途经青海、甘肃、陕西、河南4省，线路全长1578.5公里。其中，青海段线路全长231公里。”国家能源局副局长林山青说，“青电入豫”将构筑起“西电东送”的“高速路”，实现青海清洁能源基地电能直送中部地区负荷中心，更大范围优化清洁能源配置。

据测算，“青电入豫”工程达产后，每年输送清洁电量约400亿千瓦时，相当于替代原煤1800万吨，减排烟尘1.4万吨、二氧化硫9万吨、氮氧化物9.4万吨、二氧化碳2960万吨。

截至目前，“青电入豫”工程施工已全面展开，2019年年底青海段线路将全线贯通。“青电入豫”工程是国家电力发展“十三五”规划的重点工程，也是全国乃至世界首条以输送新能源为主的全清洁能源特高压直流通道工程，对于实现青海新能源大规模开发利用和大范围配置消纳具有决定性作用。依托这一外送通道，青海将实现远距离输送大规模可再生能源的技术突破，同时，也将促进青海乃至整个西北地区新能源与西南水电实现更大范围内互补。

加快建设清洁能源示范省

产业发展离不开规划引领。青海编制了《创建国家清洁能源示范省实施方案》，制定了海西蒙古族藏族自治州、海南藏族自治州两个基地五年行动计划和年度实施方案，加快推进能源文明消费、多元供给、科技创新、深化改革、加强合作。

与此同时，不断强化技术创新，打造清洁能源发展的效率优势，率先建成全国首座“百兆瓦太阳能光伏发电实证基地”和青海新能源大数据中心，建成全国首座、全球第三座并网发电光热电站和全球最大的水光互补发电项目，清洁能源多能互补研究成果达到国际领先水平。

按照《青海省建设国家清洁能源示范省工作方案》规划，到2020年，基本形成国家清洁能源示范省建设框架和发展机制，清洁能源开发利用水平达到全国前列，清洁能源生产比重达51％，消费比重达41％，国家清洁能源基地建设取得重大突破，清洁能源发电装机实现跨越式增长，特高压外送通道工作取得重大进展，构建起相对完整、具有较强竞争优势的新能源产业链，初步建成全国重要的新型能源产业基地。

建设海南州、海西州千万千瓦级可再生能源基地，持续推进黄河上游水电基地建设，建设高原千万吨级油气当量勘探开发基地。围绕光热、分布式发电等新技术、新模式、新业态，抢占新能源产业主导权，稳步壮大清洁能源产业。

此外，优化开发水能资源，开展提高光伏转化率、延长光热储能时间等重大技术攻关，提升风能综合利用水平，推动核能供热项目落地，努力构建水、光、风、核、热等多能互补、集成优化的清洁能源体系。

“力争到2020年可再生能源发电装机占比达到90%，可再生能源发电量占比达到80%。到2025年，清洁能源生产能力、消费比重进一步提升，全面建成全国首个清洁能源示范省。”青海省委书记王建军说，构建清洁能源体系，是青海省委省政府推动转型发展的重大思路，是青海省能源领域一场全方位、深层次、历史性的革命。我们坚信，青海一定能担当起“成为国家重要的新型能源产业基地”的历史使命。

（记者 万玛加）