紧急时刻打不了120“要命手机”会要谁的命

老人脑出血倒地，家人用手机多次拨打120急救电话，却无法拨出。近日，四川省南充市的何女士反映，6月14日，其母发现父亲晕倒后，用一款魅族品牌手机拨打120电话近半个小时，都无法拨出，手机提示“您的号码没有开通这项业务”，换其他手机卡，仍不能使用该手机拨打120急救电话。

6月23日22时，魅族总部售后人员就“手机拨不了急救电话，延误就医”一事再次回应，对此事感到抱歉，可上门检查手机确定问题所在，并称此前没有接到过魅族任何型号任何批次手机无法拨打120急救电话的投诉。（澎湃新闻6月24日）

魅族官方称此前从未出现过这种情况，其真实性有待证实。我们都知道的常识是，即便手机处于无卡状态，甚至因为信号原因无法实现正常通话，拨打120、110、119等紧急号码都能够得到优先保障。手机上“仅限于紧急呼叫”的提示，可谓是“不余欺也”。

紧急呼叫的优先级别如此之高，据说是国家对手机产品有强制性规定，也就是说，这种功能来自于手机本身的设置。而正常插卡、处于信号覆盖范围内的手机打不通120，则很有可能是手机的质量问题。何女士称，将该魅族手机的机卡调换到另一手机中，就能拨通120，而将其他机卡换入魅族手机中，仍然拨不通120——按理说，手机卡以及网络存在问题的可能性可以排除了。

家人突发脑出血而倒地，这时手机却打不通120，若确是手机问题，岂不成了“要命手机”？

魅族客服称“此前没有接到过魅族任何型号任何批次手机无法拨打120急救电话的投诉”。然而，据澎湃新闻报道，2012年有网友在“MEIZU社区”中反映过“有密码锁的情况，不解密码，直接打紧急电话，报警和火警都打不了”。2018年，也有网友在该社区反映“因家人身体原因用魅蓝6手机拨打120，一直语言提示‘火警请拨119，急救请拨120’，最后换手机才打出去”。该网友附上的截图证明显示，其多次拨打120，均显示“已取消或未接通”。

即便是个案，查清原因，避免再次出现“要命”的情况，既是对消费者负责，也是对厂商自己负责。生产厂商若对手机质量问题长期“不知情”，由此造成的品牌信誉损失，最终还得自己埋单。魅族官方表示，用户可将手机寄至指定地点检修，相关人员也可上门检查手机，以确定问题所在。我们期待，问题能尽早解决。

但是，厂商单方面检查问题产品的做法是否合适，值得商榷。手机质量方面的问题非常专业，一旦手机拆开了、厂商人员检查完了，用户对检查结论不认可，下面的事恐怕不好办。这与事故第一现场被破坏是一个道理。

手机不能进行紧急呼叫，延误了患者病情，还涉及人身损害赔偿等问题。之前，何女士给媒体提供的一段据称是魅族客服人员的电话录音中，对方表示“因为老人生病的原因造成的损失，我们确实没有任何赔偿的方法”。这说明，在赔偿问题上，双方已有分歧。

在这种情况下，要用户将手机寄至指定地点或上门检查的方案都不够圆满，更可能为之后的纠纷埋下隐患。而仅从厂家商业信誉角度考虑，魅族官方都有必要委托第三方机构出面检验。否则，涉事用户、公众若对魅族官方的检查结论不信服，必然会拖累到企业的品牌声誉。原本是“个案”的小问题，若因此被放大，对企业来说是得不偿失的。事实上，这也是一个规则问题，如何处理也检验着企业的规则意识。