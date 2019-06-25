脂肪细胞膜蛋白：治疗前列腺癌新靶点

前列腺癌是一种泌尿系统恶性肿瘤，对中老年男性造成了巨大的危害。目前，国际公认的研究表明，通过抑制雄性激素的合成，对于治疗前列腺癌已经取得了较好效果。但是，相当一部分患者会逐渐产生抗药性并最终导致癌细胞转移。

对于产生药物抗体的患者来说，是否意味着生存的希望就此破灭呢？答案是否定的。

近日，位于苏州高新区的中国科学院苏州生物医学工程技术研究所（以下简称中科院苏州医工所）传来消息，该所肿瘤标志物中心高山实验室在国际权威期刊《癌症研究》发表研究论文，首次揭示了脂肪细胞相关膜蛋白（APMAP）可作为前列腺癌诊断和治疗的标志物，并阐述了其背后的分子机制。该研究发现为前列腺癌患者的治疗提供了新靶点，针对该靶点研发出的新药物，有望进一步降低前列腺癌症的发展以及侵袭转移。

高胆固醇为何促发前列腺癌

通常，前列腺癌发展较为缓慢而易于治疗。去势治疗是治疗前列腺癌的标准治疗方式之一，专家介绍说，去势治疗目的是降低或阻断激素对肿瘤的作用，抑制肿瘤的生长。目前，国际上公认的研究表明，胆固醇对前列腺癌症的发展起到很重要的作用。胆固醇促进了前列腺癌的高度进展，而抑制胆固醇合成的他汀类药物则降低了前列腺癌患者的死亡率。

然而，由于去势治疗后一直缺乏相应的治疗靶点，导致大部分的去势抵抗患者最终转变为转移性去势抵抗，而转移正是导致前列腺癌患者死亡的主要原因。因此，前列腺癌的侵袭转移成为诊断和治疗的重点研究对象，而独立于雄激素信号通路和去势抵抗的新靶点逐步成为前列腺癌领域的研究热点。

传统的肿瘤治疗方式主要通过手术加放化疗来实现。如今，随着科技进步，靶向治疗成为治疗肿瘤的新手段。即对肿瘤中能够促进该肿瘤生长和侵袭转移的靶点（标志物，通常为蛋白等），用药物和技术手段精准地抑制蛋白的表达，以达到阻止肿瘤进一步发展的目的。

“我们从高胆固醇会促发前列腺癌这一现象入手，通过使用胆固醇刺激体外培养的前列腺癌细胞，将癌细胞打碎，提取细胞膜上的亚细胞组分进行检测，发现了两类靶向蛋白，分别是表皮生长因子受体（EGFR）以及脂肪细胞相关膜蛋白，高胆固醇能够诱导这两种蛋白的表达，从而促进前列腺癌症的发展。”中科院苏州医工所副研究员蒋思远告诉科技日报记者。

或为已有抗药性的癌症患者找到新疗法

已有研究发现，前列腺癌与肺癌案例一样，癌细胞中的表皮生长因子受体的突变，大部分都是高表达，靶向治疗这个蛋白，就可以控制肺癌发展进程。蒋思远与相关研究人员通过高通量转录组测序与生物信息学分析发现，高胆固醇诱导前列腺癌转化是通过上调脂肪细胞膜相关蛋白的细胞，进而激活表皮生长因子受体的通路实现的。

近年来，有论文报道，脂肪细胞相关膜蛋白和结肠癌转移有关，也有论文报道其在前列腺癌患者血液中表达量显著上升。中科院苏州医工所的研究人员通过进一步研究发现，在动物实验中，喂养高胆固醇的小鼠出现了明显的前列腺癌肝转移，而减少脂肪细胞相关膜蛋白数量，喂养同等含量高胆固醇的小鼠则表现出相对较低的前列腺癌肝转移。这些结果表明，脂肪细胞相关膜蛋白是一个抑制癌症细胞进一步发展的重要靶点，且独立于与胆固醇相关的雄性激素的信号通路，为单纯通过抑制胆固醇治疗前列腺癌而产生药物抗体的患者，找到了一条新的治疗方向。

中科院苏州医工所研究员高山介绍，他们通过复杂的动物和一系列细胞实验，最终发现了前列腺癌症发展背后的相关分子机制，脂肪细胞膜相关蛋白细胞是一个全新的靶点，并将在此基础上深入研究，以期揭开更多的癌症发展之谜，为抗癌新药研发探索新的路径。（张晔 施为）