北京三伏贴敷开始预约了！
呼吸科、风湿病科、耳鼻喉科、儿科 “冬病”可“夏治”
“冬病夏治”，北京多家医院的“三伏贴”预约和咨询工作近日陆续启动。北京各大中医医院和社区卫生服务中心都可以提前预约治疗。其中，北京中医医院的“三伏贴”已于6月21日正式开始，中国中医科学院广安门医院则从6月24日至7月11日为预约缴费时段。
虚寒性疾病，适合冬病夏治。中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。
“冬病夏治三伏贴”贴敷治疗方法发展至今，已有呼吸科、风湿病科、耳鼻喉科、儿科等科室分别开展此项目，为更多患者进行治疗。比如，对于哮喘、慢支等寒冷季节发病加重的疾病，其发病病机总的来说是阳气不足，通过夏季提前预防和治疗，可减轻在冬季发作时的症状和病情，能促进其康复。
贴敷时间表
各家医疗机构的集中贴敷时间则为：头伏在7月12日、13日，二伏在7月22日、23日，闰二伏在8月1日、2日，三伏在8月11日、12日。
适应症状：
【呼吸科】支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿、慢性阻塞性肺疾病、过敏性鼻炎等中医辨证属阳虚为主，或寒热错杂以寒为主的患者。
治疗原理：
“消喘膏”是广安门医院特色院内制剂，治病机理源自中医学“春夏养阳，秋冬养阴”的古老中医理论，在一年之中天地阳气最旺盛的三伏天时期，选取人体阳气旺盛的足太阳膀胱经上的背俞穴贴治。其中肺俞穴是治疗肺脏疾病的要穴，对咳喘等肺系疾病有较好的治疗作用；心脏是人体阳气之所主，心俞穴可调补人体的阳气，起到春夏养阳的作用；膈俞穴则可起到祛除痰浊这一引发咳喘的“病根”之作用。
“消喘膏”通过贴治上述三个穴位达到温经通阳、化痰平喘的作用，起效直接，对于适应证中医证属阳虚或寒热错杂以寒为主者，发挥冬病夏治的“治本”作用。
【风湿病科】类风湿关节炎、强直性脊柱炎、骨关节病、软组织风湿症、产后风湿症、干燥综合征、系统性红斑狼疮、硬皮病、混合性结缔组织病等中医辨证属于素体肝脾肾亏虚的患者。
治疗原理：
风湿病多发于冬季或气候变化，具有明显的季节性，阴天下雨之时反复发作，使患者的生活质量受到很大影响。祖国医学认为，人生活在大自然中，与大自然是一个整体，即所谓的“天人相应”，大自然具有春生、夏长、秋收、冬藏的特点，人体亦然。冬季气候寒冷，人体精气内藏，蓄积以应对时令的寒冷，并能满足来年生发的需要，有助于体质的增强，对一些特别是寒冷天气经常反复发作关节疼痛的风湿病患者，效果较好，体现了其他外治法无法比拟的长期疗效优势。
【耳鼻喉科】过敏性鼻炎、体质虚弱反复感冒、慢性咽炎反复发作等属于肺脾肾气虚或阳虚的患者。
治疗原理：
耳鼻喉科也采用“消喘膏”敷贴疗法，通过激发经气，疏通经络，平衡阴阳，从而调理气血促使恢复脏腑功能。现代研究发现穴位敷药可以调节植物神经功能，激发和调节免疫功能，从而增强抗病能力。可于盛夏时节根据体质虚弱程度连续治疗，三年效果尤佳。
【儿科】根据每年不同运气特点，以调整当年的儿童身体整体免疫力平衡为切入点，辅助治疗儿童反复呼吸道感染、支气管哮喘以及过敏性鼻炎等。
治疗原理：
不同于成人采用的药物贴敷，儿科采用了“针贴”的治疗方法。“针贴”是运用揿针（皮内针）代替以往药物贴敷，进行穴位刺激，调节儿童身体的免疫力。具有更直接激发经络穴位的免疫功能，能够降低药物贴敷造成局部皮肤过敏几率、不适感等优势。
为了更好地达到调节人体免疫力的目的，广安门医院儿科依据每年运气的不同遴选穴位，在每年天气寒热转换的转折点——三伏天和三九天进行贴敷，建议两个时段都参与，配合贴敷效果更好。这种治疗，每年都可以进行。
文/本报记者 陈斯
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