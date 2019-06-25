市民近距离体验农药残留快检

昨日，2019年食品安全宣传周主场活动在中国地质大学（北京）启动。活动现场设置咨询台，向在校师生和辖区居民发放宣传手册和宣传品，引导高校学生等群体积极参与食品安全社会监督。公众还可到学校食品安全检测室，近距离观看食品农药残留快速检测全过程。北京青年报记者了解到，食品安全宣传周期间，海淀区将连续开展食品安全进校园、进企业、进社区等主题活动，宣传食品安全法律法规及科普知识。

昨天上午，北青报记者来到中国地质大学（北京）餐饮服务中心食品安全检测室，检测员拿来一袋新鲜的娃娃菜，正要开展农药残留检测。检测员坐在无菌操作台前，先把娃娃菜剪成碎末，选择菜帮、菜叶等不同部位共计2克，放入量杯中，随后倒入缓冲液浸泡菜叶，并在微波仪中震荡约10分钟，制成前处理液。紧接着，检测员又拿出一个长条形的比色皿，提取2.5微升前处理液，并加入酶试剂、显色液，搅拌均匀，放在恒温仪上，保持37℃约10分钟。最后，检测员把比色皿连同里面的混合液体放入数字化食品安全质量检测仪，测出农残含量，整个过程持续了约40分钟。

“中国地质大学共有5个食堂，我们每天都会选取10种蔬菜检测是否有农药残留。”检测员张瑞娥介绍，检测室每天还会抽查食材中是否存在甲醛、亚硝酸盐、瘦肉精超标的情况，并对餐具洁净度开展检测。“一旦发现农药残留或化学物质超标，将立即反馈给食堂，要求停止相应食材的使用，并通知供应商，同时向上级主管部门报告。如果发现餐具洁净度不达标，则要求重新清洗，直至检测合格才可继续使用。”

当天，2019年食品安全宣传周主场活动在中国地质大学（北京）启动。除了开放餐饮服务中心食品安全检测室，学校还在夏日广场里摆放展板、设立咨询台、培训讲座、发放宣传手册和宣传品，向在校师生、辖区居民宣传普及食品安全法律法规及知识。

“海淀区的特色就是高校多，我们把启动仪式和主场活动都安排在中国地质大学，目的就是为了营造学生共同参与食品安全科普的社会氛围，从而带动周围人共同提高公众食品安全意识和维权意识，引导公众培养健康良好的饮食消费习惯。”海淀区市场监督管理局相关负责人表示。（记者 王斌）