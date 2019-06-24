禁毒算我一份 “健康人生 绿色无毒”禁毒宣传体验营在京举行
人民网6月24日电 （李轶群）6月22日，在第32个国际禁毒日来临之际，为深化全民禁毒宣传工作，营造市民识毒、防毒、拒毒的浓厚氛围，将毒品预防教育落实到社区和家庭。引导市民能够正确认识毒品危害，提高防范意识，自觉远离毒品。626国际禁毒日宣传活动“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传体验营在北京朝阳区左家庄街道举办。
禁毒活动现场
现场体验营分为禁毒知识展示区与禁毒互动体验区两个区域。禁毒知识展示区通过展示禁毒宣传知识、图片、系列漫画，陈列不同类型的毒品、发放宣传折页、调查问卷等形式，让社区居民近距离了解毒品危害，增强广大社区居民的抗毒拒毒意识。现场禁毒互动体验区通过交互体验，好玩有趣的套圈、大富翁、自制禁毒勋章等游戏。寓教于乐让更多社区居民参与到禁毒活动之中，了解第一代毒品传统毒品、第二代毒品合成毒品、第三代毒品新型精神活性物质的相关分类及知识。
“追求灿烂生命是我的目标，参与禁毒，人人有责。是我的号令；要行动！快行动！......我宣誓：捍卫我们的未来!”现场小微企业代表与快递小哥代表共同宣读禁毒倡议书；同时，主办方还为快递小哥们颁发了禁毒宣传员证书。
市民参与活动学习禁毒知识
来自顺丰的快递员表示，冰毒、大麻、可卡因、海洛因不同的名字，同样的实质，同样造成一个个家庭的悲剧。能成为快递禁毒宣传员，为社会禁毒作出自己微小的贡献我非常荣幸。
北京市禁毒教育基地管理中心禁毒培训部解青表示，在626国际禁毒日来临之际，希望更多的市民牢记: 珍爱生命 远离一切毒品!禁毒广场舞大赛、禁毒原创公益歌曲大联唱活动、禁毒人人讲、风采大联展活动、“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传体验营活动等群众路线禁毒宣传活动，力求贴近社区居民生活、人人可参与，从而扩大禁毒工作的社会影响力。
据了解，2019年3月至6月，北京市禁毒教育基地管理中心联合市妇联家庭建设促进会持续开展6场 “健康人生 绿色无毒”禁毒宣传体验营进社区主题公益活动，让更多社区居民在游戏中了解毒品的危害，从而远离毒品。
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