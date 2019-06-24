这5种食物多数肥胖人士碗里都有

说起美食,在这个世界上实在是有太多的选择了,对于吃货来说根本都吃不过来。说到吃,那么吃得多的话,就会有一个很严重的问题,那就是容易发胖,总是听人说喝口水都能长胖三斤,其实也挺为水叫屈的。你真的确定是只喝水才会导致你的体重噌噌往上涨的?你真的觉得你是个易胖体质的人?民间有句老话,好吃的东西容易发胖,而不容易发胖的东西往往不好吃,其实在我们生活中有一些食物,尽管很美味,但是却容易令我们发胖,或许你吃下去的不仅是美味,还有脂肪。

1、油炸类的食物

体脂高的人,最怕摄入油脂多的食物,而油炸食物是口感很多的,尤其胖子是爱不释手。经过油炸的食物,食物的热量会增加70%。油炸的食物香酥可口,许多人对此根本没有抵抗力,越吃越胖。

2、雪糕

现在天气变得越来越炎热,有部分女性在睡觉前喜欢吃雪糕,用甜甜的雪糕来满足自己的味蕾,但其实雪糕里面含有大量的热量以及脂肪,不仅刺激胃黏膜,同时引起肥胖。

3、罐装咖啡

普通的罐装咖啡大约只要240毫升,但热量却也有300大卡。那是因为罐装咖啡和速溶咖啡已依照苦涩适口的比例,在咖啡粉中添加了少量的糖和奶精。但凡好喝的咖啡,都只能和增肥拉上关系。

4、烘焙类食品

因为烘焙类的食物吃起来的味道是咸咸的,所以很多人都认为烘焙食物当中的含糖量会比较少。但其实这种想法是错误的,事实上在面包制作的过程当中是会加入白糖的,但加入白糖的主要目的并不是为了增加甜味,而是为了能够让酵母发酵。通常100g的面包当中就会有10%-20%的白糖。一般全麦面包的升糖指数能够达到69,而苏打饼的升糖指数更是达到了72。

5、各种高糖加工食品

在超市中各种各样的蛋糕、巧克力、饮料、饼干等高糖加工食品,令人垂涎欲滴,深受人们的喜爱,不过这些高糖加工食品由于糖分和热量都很高,经常吃是很容易长胖的,一般的饼干和甜甜圈都含有大量的糖、精制面粉和脂肪,它们的热量都非常高。一个中等大小的甜甜圈所含的热量可能超过200大卡,糖友甜甜圈则可能超过300大卡。还有那些甜甜的果汁饮料,不仅没有多少营养,糖分还很高,容易增肥。