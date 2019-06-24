缓解孕吐 专家来支招
孕吐算得上是一种幸福的烦恼。如何缓解这一症状呢？对此，西安交大一附院妇产科李菁媛有以下建议：
首先，远离呕吐源。人类的呕吐行为是一种保护性的神经反射，当胃肠道遇到伤害就可能会一吐来清除威胁。我们不会无缘无故地吐，什么东西会让你吐，我们就要远离这样的“呕吐源”。同时需注意食物烹饪的方法，煎炒油炸不推荐，蒸炖煮为宜，这样也能促进消化吸收。其次，喝水要讲究。最好在两餐之间喝水，不可在正餐时短时间内大量饮水，胃内容物的迅速增多可能会引起恶心呕吐。喝水时也要少量多次，在嘴中含一会儿后咽下会让肠胃更舒服。如果呕吐频繁，可以使用含有钠、钾、葡萄糖的功能型饮料，补充流失的电解质。
另外，可以闻一闻橙子、柠檬、薄荷的气味来抑制恶心感，或者生姜切片冲一杯姜茶喝，可缓解胃肠的不适反应。如果还不行，可以含点姜糖或者话梅，也有一定的效果。
还有，可以服用一些VB6。VB6具有良好的镇吐效果，如果孕吐忍不了，可以问问产科大夫能不能开点VB6，孕期复合维生素补充剂也要天天记得吃。同时还要多吃鸡肉、鱼肉、鸡蛋、豆类这些富含VB6的物，以“吃”治“吐”。
最后，需要做适量运动。运动可以促进肠胃蠕动，增强食欲，利于排气排便，并能让我们身心放松，有助于转移对恶心呕吐的注意力。因呕吐而郁闷的日子里，不妨和家人多去遛弯散步。
但需要注意的是，以上方法均是轻度孕吐的应对方法，如出现较为严重的呕吐情况，例如呕吐频繁(>3次/天)，且伴有体重下降或是出现剧烈呕吐，就可能会引发营养不良、酮症酸中毒、脱水、低钾等并发症，威胁宝宝和妈妈的健康，需要及时就医。（张璐）
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