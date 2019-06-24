儿时有肠炎成年易患癌

近期，丹麦哥本哈根大学的一项新研究表明，儿时的肠道炎症会增加成年后患上癌症的风险。

研究人员在丹麦和芬兰人口中展开调查，对象为曾在国家病患注册表中登记的、未满18岁时被诊断为克罗恩氏病（节段性回肠炎）、溃疡性结肠炎及其他肠炎的病人。长达23年的追踪随访结果显示，18岁前患过溃疡性结肠炎的患者，日后发展成癌症的风险比儿时未患此病的人高出2.5倍，因癌症致死的风险也高了3.7倍；未成年时患过克罗恩氏病的人，日后患癌风险高出2.6倍，因癌症致死的风险高了2.2倍。研究结论发表在《食物药理学及疗法》期刊上。

研究人员表示，未成年期患有肠道炎症的人最应警惕肠癌、淋巴瘤和皮肤黑色素瘤，同时对未成年肠炎患者施行癌症监测、健康评估非常重要。

（胡珍）