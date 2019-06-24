去哪里养老？晚年养老三个选择

年纪大了，在哪里养老？在家养老，一定是绝大多数老人的答案。几乎没人愿意离开家、离开自己熟悉的生活环境和社会交往圈。然而，意愿与现实往往无法一致。现如今，我国的家庭结构已经和西方国家非常接近，即：生育率降低，结构趋于小型化。平均每户低于3人，城市空巢独居老人占比已达50%以上。面对这样的现实，构建社会化养老服务体系是必须解决的问题。

为此，国家提出了未来中国社会化养老问题解决的基本思路及大政方针，可以概括成：居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养结合。用更形象的表述，就是“9073”模式：90%的人选择居家养老；7%的人选择社区养老；3%的人选择机构养老。这也描述了一种生活方式：刚刚退休的年轻老人，多半在自己家里继续生活（60~75岁左右）；超过75岁后，一部分老人出现自理困难，可通过社区提供的支持服务解决生活上的问题，从而继续在家中生活；当出现生活能力明显下降，需更多照护时，可选择进护理型养老机构。

居家养老。就是老人住在家里，由别人提供服务，与大家熟知的家政服务较相似，但又存在区别：家政主要是做饭、保洁、带小孩等基本生活服务，而居家养老服务更趋专业，如给老人洗澡，送医送药、上门巡诊、特殊营养配餐、健康定期评估、纾解情绪问题等。也就是说，很多家政干不了的专业化服务，是居家养老服务的主攻方向和核心内容。如果家中有病后或失能失智的老人，就更需专业的照护和护理服务了。这种服务的难点在于人力成本过高，导致高价位，一般老人难以支付。目前，各地政府为鼓励居家养老服务的开展，提供了很多减税和补贴政策，未来趋势应该是“政府补贴+使用者付费”的双重支付模式。同时，随着服务量和服务规模的不断扩大，这种服务能通过规模化逐步降低运营成本，价格也会逐渐进入合理区间。

社区养老。主要是指老人走出家门，到所在社区的相应设施中享受服务，如吃饭、娱乐、健康管理、失能老人日间照料等。社区服务，让老人在自己熟悉的环境中继续生活，是一种被广泛认可和接受的方式。社区服务的价格，在政府提供免费场所及一些购买服务的基础上，一般也能被老人接受。

机构养老。进入养老机构的，目前多半是高龄、空巢独居的老人，平均年龄80岁以上。事实上，机构养老对老人益处很多。第一，不用自己做饭、打扫卫生，生活负担减轻很多；第二，跟同龄人在一起，形成社交群，避免居家孤独；第三，能享受专业服务资源；第四，减轻子女负担，也让子女放心。

在哪里养老，取决于年龄、经济状况、文化背景、个人喜好、子女意愿、周边服务资源等诸多因素。最好的处理办法，就是及早规划晚年生活，使个人意愿与资源配置更吻合。▲