有些微生物或能预防哮喘
农场屋尘细菌与城市哮喘患病率下降相关
张梦然
某些微生物种类真的能预防哮喘吗？英国《自然·医学》杂志近日在线发表的一项研究发现，暴露在农场样房屋中灰尘微生物组，或与城市儿童的哮喘发生率降低相关。
哮喘的发生已经被证实与城镇化相关。这一疾病的发病率在发达国家高于发展中国家，城市高于农村。科学家认为，这可能是因为城镇化过程中失去了关键的屋尘微生物种类，而这些微生物仍存在于农场。不过此前科学家们并不清楚，农场细菌出现在城市环境中是否也与哮喘患病率下降相关。
鉴于此，芬兰国家健康与福利研究所科学家皮尔卡·吉尔伽瓦涅及其同事，对395名芬兰农村和郊区儿童家中的屋尘微生物群进行了研究，他们发现了一种与农场住宅相关的独特的微生物丰度模式。研究团队随后又在1031名德国儿童的研究中重复了这一结果，他们发现，如果非农场住宅的室内微生物群与芬兰农场住宅的类似，那么住在这里的儿童患哮喘风险也更低。
个别微生物种类是否能直接预防哮喘，这项观察性研究并未给出定论，但却进一步肯定了环境源细菌在哮喘发展中的作用。研究人员认为，测定居住区的微生物群构成，将有利于评估和监测郊区以及城市儿童患哮喘的相关风险。
哮喘病已是受全球关注的公共健康问题，该病病因复杂，目前难以根治，且会反复发作。数据显示，全球约有3亿人患有哮喘，其中儿童是哮喘病的多发人群。
总编辑圈点
不要提到微生物就认定它们是敌人。的确，很多微生物让人类吃了不少苦头。它们轻则让人感冒、发烧、发炎，难受几天；重则将众多生命推向死神，非典病毒、鼠疫杆菌、埃博拉病毒等就在此列。不过别忘了，人类无时无刻不与微生物共处，有些微生物对人类是无害的，有些可能还有益处。比如，肠道菌群的状况就与人类健康息息相关，用来预防疾病的疫苗也利用各种病原微生物而研发。（记者张梦然）
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