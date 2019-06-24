北京冬奥会低碳管理工作方案发布

为庆祝国际奥林匹克日，北京冬奥组委昨天在世园会举办了“奔向2022 绿色起跑 全民开动”冬奥主题活动暨阿里巴巴北京世园会公益跑活动。副市长、北京冬奥组委执行副主席张建东代表北京冬奥组委发布了《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》。生态环境部副部长赵英民出席活动。

张建东说，在6月23日这个特殊的日子，借助北京世园会这个国际性的展示平台，我们正式向全球发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》，全面落实习近平总书记生态文明思想，积极采取措施，加强制度创新，推动低碳技术应用示范，开展应对气候变化国际合作，有效控制温室气体排放，努力使北京冬奥会成为中国展现全球生态文明建设参与者、贡献者、引领者的重要平台和窗口。北京冬奥会将使用低碳能源、打造低碳场馆、建设低碳交通体系，推动建立北京冬奥会低碳管理核算标准，推动林业固碳工程，鼓励涉奥企业捐赠排放配额，推广碳普惠制项目，吸引社会各界多元化参加低碳冬奥行动。

在活动现场，环保人士、“北京榜样”代表、运动员代表、阿里巴巴集团代表等共同发出低碳环保倡议，号召所有人行动起来，共同为举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会，为加快建设天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国做出更大的贡献。近千人参加了随后的公益跑活动，用奔跑来支持北京冬奥会实现绿色低碳的目标。（记者 吴东）