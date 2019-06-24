冬奥组委办公益跑倡导低碳
昨天是国际奥林匹克日，北京冬奥组委举办“奔向2022 绿色起跑 全民开动”2019国际奥林匹克日冬奥主题活动暨阿里巴巴北京世园会公益跑活动。活动现场，北京冬奥组委正式发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》，积极倡导低碳生活方式，创造奥运会碳普惠制的“北京案例”。这一活动也是中国奥委会国际奥林匹克日分会场活动。
生态环境部副部长赵英民在致辞中表示，他在活动现场真切地感受到内心有股运动的火焰在跳跃，并借此机会呼吁公众，积极参与体育运动，维护属于每个人的奥林匹克精神。北京2022年冬奥会和冬残奥会在筹备过程中，坚持生态优先、资源节约、环境友好，把绿色作为底色，将生态环境与可持续发展融入筹办工作的全过程，通过绿色能源、绿色场馆、绿色交通等全方位措施，努力控制温室气体排放，并探索通过植树造林实现碳中和，以实际行动诠释了“绿色办奥”理念，引领了以低碳为荣的社会新风尚。
赵英民说，一直以来，生态环境部与北京冬奥组委在冬奥会的低碳管理方面保持密切合作。生态环境部近日发布了《大型活动碳中和实施指南》，规定了“碳中和”的相关要求和具体流程。北京冬奥组委发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》，提出了冬奥会实施低碳管理的具体举措。他表示，北京冬奥会和冬残奥会必将成为我国向全球展示绿色低碳发展形象的一张亮丽名片。
在活动现场，环保人士、“北京榜样”代表、运动员代表、阿里巴巴集团代表等共同发出了低碳环保倡议。他们倡议所有人都行动起来，积极宣传普及“绿色办奥”理念和低碳环保知识，踊跃参与全民低碳行动，共同为举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会，为加快建设天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国做出更大的贡献。
公益跑活动启动后，近千名跑者奋勇争先，在北京世园会的跑道上挥洒汗水，用奔跑来支持北京冬奥会绿色低碳的目标。记者在现场看到，一对来自延庆的盲人夫妻在两位志愿者的帮助下，完成了“看不见”的3公里公益跑。与健全人不同，盲人跑步时需要志愿者陪同。志愿者就像盲人的“眼睛”，通过一根小小的盲绳，一端握在自己手中，一端引领着盲人，带领他们感知前路的方向。（记者 吴东）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn