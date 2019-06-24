冬奥组委办公益跑倡导低碳

昨天是国际奥林匹克日，北京冬奥组委举办“奔向2022 绿色起跑 全民开动”2019国际奥林匹克日冬奥主题活动暨阿里巴巴北京世园会公益跑活动。活动现场，北京冬奥组委正式发布《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》，积极倡导低碳生活方式，创造奥运会碳普惠制的“北京案例”。这一活动也是中国奥委会国际奥林匹克日分会场活动。

生态环境部副部长赵英民在致辞中表示，他在活动现场真切地感受到内心有股运动的火焰在跳跃，并借此机会呼吁公众，积极参与体育运动，维护属于每个人的奥林匹克精神。北京2022年冬奥会和冬残奥会在筹备过程中，坚持生态优先、资源节约、环境友好，把绿色作为底色，将生态环境与可持续发展融入筹办工作的全过程，通过绿色能源、绿色场馆、绿色交通等全方位措施，努力控制温室气体排放，并探索通过植树造林实现碳中和，以实际行动诠释了“绿色办奥”理念，引领了以低碳为荣的社会新风尚。

赵英民说，一直以来，生态环境部与北京冬奥组委在冬奥会的低碳管理方面保持密切合作。生态环境部近日发布了《大型活动碳中和实施指南》，规定了“碳中和”的相关要求和具体流程。北京冬奥组委发布的《北京2022年冬奥会和冬残奥会低碳管理工作方案》，提出了冬奥会实施低碳管理的具体举措。他表示，北京冬奥会和冬残奥会必将成为我国向全球展示绿色低碳发展形象的一张亮丽名片。

在活动现场，环保人士、“北京榜样”代表、运动员代表、阿里巴巴集团代表等共同发出了低碳环保倡议。他们倡议所有人都行动起来，积极宣传普及“绿色办奥”理念和低碳环保知识，踊跃参与全民低碳行动，共同为举办一届精彩、非凡、卓越的冬奥盛会，为加快建设天更蓝、山更绿、水更清的美丽中国做出更大的贡献。

公益跑活动启动后，近千名跑者奋勇争先，在北京世园会的跑道上挥洒汗水，用奔跑来支持北京冬奥会绿色低碳的目标。记者在现场看到，一对来自延庆的盲人夫妻在两位志愿者的帮助下，完成了“看不见”的3公里公益跑。与健全人不同，盲人跑步时需要志愿者陪同。志愿者就像盲人的“眼睛”，通过一根小小的盲绳，一端握在自己手中，一端引领着盲人，带领他们感知前路的方向。（记者 吴东）