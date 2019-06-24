企业兼并重组！
永丰激素药膏引关注，江西卫健委专项调查
当地人不用、药店不卖、政府难管。
2019年6月14日，健康时报文图视频全媒体平台刊发的深度调查《江西永丰：消字号企业激素之谜》，人民日报客户端、澎湃新闻、新京报等媒体和社会的广泛关注，截止发稿前，各网端累计阅读量超过300万。
今年5月3日，健康时报在刊发《神夫草抑菌乳膏含激素》之时就曾联系江西卫健委。6月17日，江西卫健委针对报道中关于永丰激素药膏问题，做出如下回复。
问：《柳叶刀》报告神夫草抑菌乳膏添加激素，如何处理?
江西省卫健委：针对健康时报5月3日24版《神夫草抑菌乳膏含激素》文章中的神夫草抑菌乳膏生产企业，我们已经进行了现场核查、抽样送检。
检验报告显示，抽检样品中含违禁添加物。江西省卫健委依法对企业进行处罚，没收该产品违法所得12556.3元，对涉事公司处以10倍罚款共计138119.3元。涉事公司申请注销《消毒产品生产企业卫生许可证》。
问：如何监管永丰消字号药膏涉嫌违规激素添加?
江西省卫健委：我们将协调永丰县政府鼓励引导消毒产品企业兼并重组，压缩数量、提升质量；加大办案力度，做到有案必查、有诉必复，严厉打击消毒产品违法违规行为。开展“卫生法律法规宣传进企业”活动；倡导江西省消毒产品行业协会进行改选，选拔一批规模大、责任心强的消毒产品企业法人进入协会任职，协助监管部门规范企业行为。
问：当地卫生部门无法检测消毒产品激素含量，如何解决?
江西省卫健委：目前，江西省暂无检测机构取得国家相应资质认证。当地对于消毒产品的主要检测方式是送至外省(市)第三方检测机构进行检测，并根据检测结果依法依规对违法企业进行处罚。
我们将鼓励和支持省内的检验机构取得相关检测资质，解决当地消毒产品检测能力不足的问题。
据了解，江西省永丰县已经成立了专项调查领导小组，将依法依规严格整治消毒产品违禁添加问题。（记者 徐婷婷）
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