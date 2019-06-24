垃圾分类是一场“持久战”

垃圾分类正在成为人们生活的新时尚。如今，从中央到地方都在出台相关政策，各地推进垃圾分类工作不断深入；不少居民也在日常生活中有意识进行垃圾分类。

一分部署，九分落实。好政策要取得好效果，就要下大力气抓落实，把政策执行到位。垃圾分类要想取得成绩，真正达到效果，也必须如此。

执行到位就要坚持到底。行百里者半九十。推进垃圾分类工作不是打“运动战”，而是一场“持久战”。垃圾分类是一项系统工程，需要多个部门、社区和居民共同完成。尤其是要改变居民的生活习惯，增强垃圾分类意识，这不是一朝一夕就可以做到的。因此，必须要坚持下去，不能因为过程艰难就放缓步伐甚至放弃推进，要把这项惠民利民的事情做好做实。

执行到位还要防止形式主义。许多城市街头，虽然垃圾箱分为可回收和不可回收，但在最后处理时却没有真正分开，垃圾分类回收流于形式。因此，要在推进垃圾分类回收过程中防止“两张皮”，表里不一。不能只在前端下功夫，而忽视全流程分类。

执行到位还要注意提供适当条件。首先是政策的有效性和适用性。每个城市有各自特点，每个地方也有各自实际情况。在制定政策时，要充分考虑本地实际，不要让政策飘在“空中”，无法真正执行，更不能劳民伤财、好大喜功。其次，切勿火急火燎，大干快上。有些地方容易犯着急的毛病，当政策开始推行时，为了尽快完成任务、取得成绩，不顾实际，大干快上。推进垃圾分类回收是一项系统工程，涉及方方面面，需要持久努力。

说得再多不如动起来，政策再多不如执行到位。只要把垃圾分类回收意识入脑入心，落实到日常生活中，我们的环境就会变得更美。