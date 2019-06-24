南方持续降雨 防汛工作形势严峻
广东启动防汛Ⅳ级应急响应
当前，我国已进入主汛期。记者从应急管理部获悉：未来几天，我国南方地区将出现持续性降雨，预计将导致长江、西江等大江大河干流水位继续上涨，主要控制站点可能接近警戒水位，江西鄱阳湖水系、湖南洞庭湖水系和安徽、浙江、福建、广东、广西的部分河流可能发生超警洪水，一些中小河流可能发生较大洪水，暴雨极易导致地质灾害，防汛抗洪和抢险救援工作进入关键时期。
22日，国家防总副总指挥、应急管理部党组书记黄明主持召开防汛抗洪抢险救援救灾工作调度会商会议。会议要求统筹做好应急救援工作，细化实化重大险情处置方案，做好各项准备。
本报广州6月23日电 （记者李刚）据气象预计，23日白天到24日，广东韶关、清远等地有暴雨到大暴雨，局地特大暴雨；广州、深圳等地有大雨，局部暴雨，其余市县有雷阵雨，局部大雨；部分市县伴有8级—10级雷雨大风。广东省重大气象灾害应急办公室于6月23日8时30分将气象灾害（暴雨）Ⅳ级应急响应变更为Ⅲ级。
广东省防汛防旱防风总指挥部办公室、省应急管理厅于6月23日10时启动防汛Ⅳ级应急响应。（记者丁怡婷）
《 人民日报 》（ 2019年06月24日 14 版）
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