光明网与中华志愿者协会共同启动《水晶宝贝》公益助孕计划

“感谢试管婴儿这项先进技术，让我圆了一个做母亲的梦……”在22日由光明网和中华志愿者协会主办的“科技孕育生命 致爱试管婴儿——2019年社会服务精准扶贫示范项目《水晶宝贝》公益助孕计划”启动仪式上，一位运用试管婴儿技术怀孕生子的“宝妈”，通过一段VCR深情讲述了她的求子经历。

孩子是凝聚家庭的重要因素，但目前我国育龄人群中不孕不育现状堪忧，尤其是北京、上海等经济相对发达的地区，不孕不育发病率已达15%；而随着中国“二孩政策”的全面放开，许多大龄妈妈加入了追生行列，更加大了这一数值。近年来，试管婴儿逐渐作为不孕症的一种治疗手段被广泛接受，已帮助不少不孕不育夫妇圆了做父母的梦。为此，光明网、中华志愿者协会共同发起，中国志愿者服务基金会、福心公益、宝岛妇产医疗集团与海峡两岸生殖助孕医联体等协办本次活动，旨在呼吁各界共同关注不孕不育家庭，提供优质的医疗资源和服务，普及妇幼保健和生殖医学科普知识，切实为广大家庭解决生活就医难题。

当天，原卫生部副部长、中国健康教育与健康促进协会会长殷大奎，原民政部规划财务司司长、中华志愿者协会会长兼秘书长宋志强，原国家卫生计生委港澳台办国际合作司副司长、海峡两岸医药卫生交流协会会长王立基，中华志愿者协会副会长袁媛，光明网总裁、总编辑杨谷，以及来自医疗健康领域的相关机构代表、专家学者、志愿者等近200人参会。

活动期间，针对试管婴儿技术进展及行业现状，北京协和医院卫生管理学教授、医学法律和伦理专家关健，公共安全管理研究学者崔和平，北京宝岛妇产医院荣誉院长、生殖医学中心学科带头人左文莉，中华志愿者协会文化艺术委员会主任陈去病等，围绕“科技孕育生命、致爱试管婴儿”开展了一场主题对话。

启动仪式上，活动主办方公布了本次活动的5家首批志愿服务医院；另外，为鼓励更多人群参与，该项目的官方页面、报名通道、公募通道等也一并公示。据了解，该活动今年将在全国多地陆续开展，首站将于近日在山西晋中落地。（记者 李政葳）