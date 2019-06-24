智慧养老 最后一公里服务打通

今年夏天，居住在田村路的92岁老人娄奶奶不用担心在炎热的天气中更换煤气罐的问题了。田村路街道党建智慧养老中心为她配备了智能无线呼叫器，只要按一下键，就会有地面救助员来到老人家中，帮助娄奶奶更换。

2018年，田村路街道党群活动服务中心将“两失一独”老人作为服务对象，采取联系社会公益捐赠和购买服务相结合的方式，与北京联讯安防科技有限公司合作，启动了党建智慧养老服务项目，组建了一支为辖区“两失一独”老人提供紧急服务的志愿服务队，并专门在幸福社区为智慧养老中心协调了一处办公点。目前，这支队伍服务的地区老人已经扩大到602户。

在92岁老人娄奶奶的家中，记者看到了田村路街道党建智慧养老服务中心发放的户外北斗定位救助警报器。定位救助警报器仅有车钥匙大小，使用最新的北斗定位技术，里面同时设有GPS芯片，可以对老人的位置进行精准定位，误差不超过5米。警报器外部有一个紧急求助按键，老人在户外有突发情况时按下按键，服务中心就会就近调度在田村路地区分散巡逻的地面救助员，尽快赶到老人身边。

同时，中心还为“两失一独”老人家中安装了一系列居家安防警报器，这套警报器包括智能无线烟感警报器、智能无线一氧化碳警报器、智能无线门磁警报器、智能无线地涝警报器、智能无线红外线生命体征探测器、智能无线呼叫器以及智能无线警报器主机。

“比如说地涝警报器，我们把感应器设在卫生间靠近地面的墙上，一旦水到达这个感应器，就会立即报警。红外线生命体征探测器主要设置在老人的卧室里，我们针对老人的起床时间设定好，比如老人平时6点起床，如果6点半探测器仍然没有探测到生命活动，也会立即报警。”北京联讯安防科技有限公司的负责人王登亮向记者介绍，中心的地面救助员大多来自退伍复员军人，都受过正规、专业的培训，同时拥有中国红十字会颁发的“急救员”证，持证上岗。

“这项智慧养老服务真不错！”娄奶奶的家人告诉记者，之前老人在家里煮粥后睡着了，粥沸腾扑灭了煤气，引发了一氧化碳警报器的报警，地面救助员立即赶到，在家属的同意下破门进入，将老人带出后为室内通风，等一切安置好之后才离开。“这里去年安装了报警器，老人居住也踏实多了，还跟我说今年又长胖了！”

2018年5月15日，半壁店第一社区92岁高龄的独居老人杨凤如突感身体不适，伴有昏迷的前期征兆，按下北斗救助警报器。田村路街道党建智慧养老服务中心收到救助信息后，就近调度4名地面救助员赶往现场，不到10分钟救助员就到达老人家中，以最快的速度将老人送往空军总医院就诊，由于救助及时，老人最终并无大碍。

据了解，除了为老人提供紧急救助服务之外，平时驻在田村路地区的16名地面救助员白天还会在地区开展巡逻，不定时地到老人家中探访。

田村路街道党工委副书记赵琴告诉记者，田村路街道坚持推进党群活动服务中心建设，打通服务党员和群众的“最后一公里”，借助社会组织来解决民众急需解决的现实问题，下一步，街道计划和北京联讯安防科技有限公司合作，在地区建设养老驿站，进一步满足地区老年人的需求。(北青社区报 史博文)