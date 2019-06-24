北京林业大学号召大学生养成垃圾分类习惯
作为“六·五”世界环境日系列宣传活动之一，“美丽中国青年行”第七届百所高校“六·五”环境日主题活动推进会昨天在北京林业大学举行，活动号召全国大学生坚持21天养成垃圾分类等环保好习惯。
本次活动一是举办“青锐”环保讲坛，邀请生态文明研究领域专家与青年大学生代表互动交流，帮助青年学生全面了解生态环保工作，投身生态文明建设实践；二是实施第五届全国大学生“绿色梦想共创计划”，邀请大学生环保社团、志愿者参与生态公益项目的申报和评选，并对评选出的优秀生态公益项目进行资助。三是举行“爱绿冬奥 一起环保”A4210好习惯养成挑战赛推广活动，发起环保好习惯养成挑战赛并向社会公众及百所高校推广；四是将组织大学生实地寻访保护母亲河项目实施地，推进母亲河行动实施20年来取得的实效。（记者 雷嘉）
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