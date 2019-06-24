影视剧“烟雾缭绕”就该取消评优

中国控制吸烟协会6月21日召开2018年度热播国产影视剧烟草镜头监测结果发布会，电影《我不是药神》《邪不压正》，电视剧《猎毒者》因烟草镜头过多获“脏烟灰缸奖”。中国控烟协会呼吁，规范管理影视作品中的吸烟镜头，对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。（6月23日《北京青年报》）

有调查显示，在影视剧中看见烟草镜头的青少年尝试吸烟的可能性增加3倍，不吸烟的青少年如果其偶像吸烟，则他们对吸烟行为认同的可能性提高16倍。自2007年以来，中国控制吸烟协会连续十几年对年度热播的电影和电视剧进行烟草镜头监测，从2011年开始，控烟协会还专门设立“脏烟灰缸奖”，“奖励”那些夹杂了太多吸烟镜头和烟草广告的影视作品。

当然，反讽归反讽，作为一种民间行为，“脏烟灰缸奖”的评选本身并没有什么约束力。虽然每年都有电影和电视剧入选，但无一获奖剧组领走奖品就是例证。不过，一些导演的作品多次上榜，不仅仅在于对“脏烟灰缸奖”的无视，更源于内心深处拿烟草镜头不当回事。在有的制片方看来，吸烟现象原本就是在生活中真实存在的，艺术来源于生活，在影视剧中呈现吸烟镜头并无不妥。同时，一些导演在人物塑造和艺术氛围方面患上了“烟草依赖症”，“猛抽烟表示苦闷，吐烟圈象征潇洒”几乎成为惯例。殊不知，这些烟草镜头被贴上剧中人物的标签后，往往掩盖了其作为不良的生活方式和陋习的一面，严重地误导了公众，尤其是青少年对烟草危害和吸烟是不良习性的认识。

鉴于电影和电视剧在社会公众中的广泛影响，2011年国家广电总局下发《关于严格控制电影、电视剧中吸烟镜头的通知》，明确提出“对于有较多吸烟镜头的电影、电视剧，将不纳入总局举办的各种电影、电视剧评优活动”。不过，在一些地方部门和社会组织举办的评优活动中，烟草镜头过多并未对于作品参选产生影响。许多因烟草镜头过多备受诟病的“脏烟灰缸奖”作品，依然成为各种电影节、电视节的大赢家。

此次“脏烟灰缸奖”发布会，中国控制吸烟协会呼吁主管部门和行业协会对于有过多烟草镜头的影视剧作品，取消其参与评优活动资格。这一呼吁应该成为社会共识，只有发挥影视评选的导向作用，才能倒逼影视工作者积极创新，探索更多可替代的表现形式，让影视作品远离“烟味儿”。