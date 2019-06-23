血管健康是基础！三个好习惯让你的血管年轻
要预防或改善心脑血管病，血管健康是基础。日本庆应义塾大学特任教授暨东京栗原医院院长栗原毅，在日本《一周新闻》杂志上，向公众介绍了让血管恢复“青春”的3条生活习惯。
饮食上控糖。日常饮食中要减少碳水化合物的摄取。糖分能被人体迅速吸收，令血糖值急升，导致胰岛素过度分泌以降糖，而胰岛素具有把糖分转化成甘油三酯的特性，从而会使血液变黏稠。
注意进食顺序。正确的进食顺序是先吃蔬菜、海藻类、蘑菇等热量少、消化需要一定时间的食物。每口食物咀嚼30次以上然后咽下，能在血糖值上升前就有饱腹感；随后再吃主食和肉类，就能防止血糖值上升过快以及热量摄取过量。有研究数据显示，吃慢点，能让饱腹感持续6小时；吃太快，2～3小时后就又有饥饿感。脂肪和蛋白质吸收慢，令血糖值不至上升过快，最好在用餐前先吃点肉类。
练练上肢肌肉。35岁后，基础代谢率会迅速降低，脂肪会堆积，血液也会变得黏稠。增加肌肉能改善代谢，促进脂肪燃烧，改善血液循环。因此中老年人应进行适度的肌肉锻炼，如哑铃运动和扩胸运动能锻炼手臂和上半身的大块肌肉，效果尤佳。 （徐成文）
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