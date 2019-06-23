久咳不愈还可能是一种哮喘
复旦大学附属华东医院呼吸内科主任医师李向阳
每天呼吸科门诊咳嗽患者络绎不绝，不少病人常常向医生抱怨：“怎么体温正常了，喉咙不痛了，咳嗽还不好呢？”其实，引起慢性咳嗽的原因众多，春夏季节最常见又容易忽视的一个病因就是咳嗽变异性哮喘。
很多病人认为，哮喘要有哮鸣音，没有胸闷、气喘的症状就不会是哮喘。其实咳嗽变异性哮喘过去曾称为过敏性支气管炎、过敏性咳嗽。隐匿性哮喘是以慢性咳嗽为表象的一种特殊类型的哮喘，是过敏性的慢性气道炎症。由于咳嗽是该类哮喘的唯一症状，所以缺乏特异性特点，容易被误诊为感冒或支气管炎，从而造成反复大量使用抗生素。事实上，该病的治疗必须使用以吸入性糖皮质激素为代表的抗过敏性炎症药物，咳嗽才能被控制，并能有效预防其转变成典型哮喘。
咳嗽变异性哮喘没有生命危险，但早期诊断和早期治疗是非常重要的。由于50%-80%的咳嗽变异性哮喘儿童可发展为典型哮喘病，10%-33%的成人咳嗽变异性哮喘也可发展为典型哮喘，且发病时可能严重影响睡眠、工作和学习，因此出现了咳嗽久治不愈或反复咳嗽发作等症状的患者，应引起重视，及时就医进行针对检查和治疗。
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