老人饮食太清淡当心营养不良

在不少老人看来，饮食清淡是远离“三高”等慢性病的法宝，长期以来，他们恪守“吃素能长寿”的信条，甚至从不碰荤腥。而中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员、中国老年学学会老年营养与食品专业委员会主任委员付萍指出，老人饮食并非越清淡越好，尤其是对高龄老人而言，过于清淡反倒容易导致营养不良，给身体埋下诸多隐患。

“三个月内体重下降，超过3公斤应重视”

北京晚报：出于对“三高”等慢性病的担忧，越来越多老人注重饮食清淡，这样的做法是否对健康有帮助？

付萍：对于65岁以下的中老年人来说，有意识地控制饮食，改掉过咸、过油、过甜、大鱼大肉等不良饮食习惯，保持清淡口味，的确有助于慢性病的预防，但凡事要讲究“度”，如果完全不吃肉，过分依赖素食，烹饪过程中不敢放油，进食量又小，时间一长，身体肯定吃不消。

特别是75岁以后，老人的各项身体机能本来就在逐年衰减，牙周炎、牙齿松动或脱落、咀嚼吞咽能力下降、胃肠道消化吸收功能减退等因素都会妨碍营养的摄入，再加上慢阻肺、肿瘤等消耗性疾病的影响，很容易出现进行性体重下降等营养不良的问题。这种情况下，非但不应再坚持过于清淡的饮食，还应当鼓励进食，及时进行营养补充。

北京晚报：日常生活中，应当怎样判断老人是否营养不良？

付萍：根据国内外常用的微型营养评定简表(MNA-SF)，可以从六个方面进行营养不良的初步筛查。一是近三个月内，体重是否有明显的非自主性下降，也就是不因主动减肥造成的体重减少。建议老人像定期量血压一样，及时观察体重变化，最好是清晨空腹状态下，穿尽可能少的衣服，上完厕所后测量。如果下降超过3公斤，就应当引起重视。

二是BMI指数，即体重公斤数除以身高米数平方得出的数字，一旦低于19就意味着有风险。对于老人来说，体重明显下降后很难再补上去，所以要把安全线放得比年轻人略高一些，许多研究表明，保持微胖状态更有利于老人的身体健康。

三是进食状况，看老人近三个月内是否有食欲减退、消化不良、咀嚼吞咽困难等情况，进食量比平时少三分之一以上的话，也要考虑营养不良；四是活动能力，如步速是否有明显下降；五是近三个月内是否有应激或急性疾病；六是有没有痴呆或抑郁等精神疾病。

除此之外，对于卧床老人还可以测量小腿围，低于31厘米的话，也有一定风险。同时，如果踝关节、腿部甚至全身出现非功能性水肿，高度怀疑营养不良。

“焯菜时间过长，会造成钾元素大量流失”

北京晚报：饮食过于清淡如何造成营养不良？主要有哪些表现？

付萍：所谓饮食过于清淡，最典型的就是油脂和动物性食物摄入严重不足，而这些很可能对健康带来威胁。

根据最新的中国居民膳食指南，一个人每天油的摄入量应当在25到30克之间，之所以设有下限，就是说油并不是越少越好，还是应当保证一定量。如果油的摄入量明显缺乏，那么维生素D、维生素E等脂溶性维生素没办法吸收，导致抗氧化能力下降，身体容易衰老。

相比之下，长期不吃动物性食物会带来更多隐患，最直接的表现就是蛋白质缺乏和缺铁性贫血，而前者往往被人忽视。

60岁以后，随着年龄的增加，人体所需能量总体是在下降的，但对蛋白质的需求却在上升。年轻人每公斤体重只要达到0.8到1克就行，但老年人每公斤体重要达到1.3到1.5克，如果是少肌症的情况，甚至要达到每公斤体重2.5克。一旦明显缺乏，就会出现肌肉萎缩、浑身乏力、抵抗力下降、皮肤变薄等一系列问题。

很多老人以为，皮肤变薄只是身体老化的正常表现，对健康没有多大影响。事实上，这与体内蛋白质的缺乏密切相关，而皮肤是人体的一道屏障系统，变薄以后，相当于门窗破了易招贼，外界有害的细菌和病毒会入侵，连带着黏膜功能变差，肺部和胃肠道更脆弱，卧床老人还容易出现压疮。

这种情况下，如果能够在每天的饮食中增加100克左右的肉类，状况会得到明显改善。如果实在吃不了肉，也要保证蛋奶和坚果的摄入量。鸡蛋是优质蛋白的重要来源，好加工也好消化，蒸蛋羹就很适合老年人。至于坚果，可以把核桃、杏仁、腰果、瓜子仁、松子仁等打成粉，加到粥里面，又香又营养，没牙的老人也能吃。

北京晚报：除了蛋白质以外，老人营养不良还会表现为哪些营养素的缺乏？

付萍：在我们以往所做的调查中，发现钾缺乏的情况也相当普遍，按照推荐量，钾的摄入量应该达到每天2000毫克，但实际只有900到1200毫克，而缺钾会造成肌肉收缩力差，心跳减弱，严重的话，还会导致低钾血症，甚至出现软瘫。

钾缺乏与烹饪习惯有关，有的老人怕牙口不好，习惯把菜先焯一下，但焯菜时间过长，变成了煮菜，煮完以后捞出来再加工，会造成钾元素大量流失。这种现象在养老机构尤其突出，为了保证集体伙食的软硬度一致，同时达到少油目的，很多蔬菜都会事先焯熟，导致钾元素流失严重。

要想有所改善，除了控制焯菜时间外，还可以有意识地增加根茎类等高钾食物，同时适当使用低钠盐，其中用于替代氯化钠的氯化钾也有助于钾元素的补充。

另外，膳食纤维缺乏也很常见，主要表现为便秘，如果不能有效缓解，还可能成为引发结肠癌的因素之一。老人由于咀嚼能力有限，胃肠蠕动能力也下降，并不适合过多粗纤维的食物，可以选择银耳、木耳、香菇、魔芋等可溶性膳食纤维丰富的食材，主食方面，讲究粗细搭配，粗粮比例占到三分之一左右。

“确保食物多样性，遵循‘十个拳头’原则”

北京晚报：对老人来说，怎样的饮食习惯能够降低营养不良的风险？

付萍：饮食对老人健康的重要性必须得到重视，再贵的保健品也不能替代一日三餐，而合理搭配、确保食物多样性则是关键之所在。

通俗来讲，要遵循“十个拳头”原则，也就是最好做到每天吃不超过一个拳头大小的肉类，包括鱼、禽、蛋、肉；两个拳头大小的谷类，包括米面、粗粮、杂豆和薯类；两个拳头大小的豆制品和奶制品；不少于五个拳头大小的蔬菜和水果。

有的老人觉得每天出去买菜太麻烦，恨不得一根萝卜或莴笋就吃上两三天，膳食结构过于单一。其实，可以一次性买来多种蔬菜，切成小块，用沸水快速焯一下，捞出来晾干，放进冰箱里速冻起来，每次做饭时每样取出一些，再加上点肉搭配着炒，这样既不损失什么营养，又能保证食材丰富、膳食均衡。

对于那些高龄独居的老人来说，做到这些或许也有困难，那就需要大力发展社会化供餐，等到《餐饮业老年营养餐技术要求》正式实施以后，鼓励更多企业为老人提供符合标准的老年营养餐。

北京晚报：不少老人已经出现营养不良的问题，如何能在饮食上让他们的状况得到改善？

付萍：具体方案要根据老人的实际情况而定。只要老人还有主动进食的能力，那就尽量先从正常饮食中获取，针对性地补充富含老人所缺营养元素的食物，如果食物来源不够，再选择相应的营养剂。

如果老人存在咀嚼或吞咽困难，可以把蔬菜、肉类等不同食材做熟以后，分别打成泥，类似于制作婴儿辅食。最好避免把所有东西都打在一起，要尽量激发老人的食欲，让他们有尊严地进食。同时，老人一天的进食量应当至少达到八个拳头，也就是除去水和其他液体之外，不低于1200克。如果达不到，要再补充可冲调服用的全营养食品。在保证日常饮食的基础上，如果经济方面还有余力，也可以适当考虑大枣、枸杞、人参、三七等药食同源的保健品，起到锦上添花的作用。

对于养老机构来说，目前多数都是依靠自建厨房、自配厨师，规模有限，很难达到老年营养餐的标准。而日本的养老机构基本都是依靠中央厨房统一配送，根据老人的身体状况等级，提供不同硬度、形态的食物，满足不同老人的营养需求，确保更加专业，规模化生产也能大大降低成本，减轻老人的经济负担。