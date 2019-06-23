我国有了首批本科学历傣医医生

近日，全国首届傣医学班学生毕业典礼在云南中医药大学民族医药博物馆举行，全国首届傣医班27名学生毕业了。

傣医药学是云南傣族人民同疾病作斗争而总结出的传统医学，它有着较系统的医学理论和丰富的临床经验，具有鲜明的民族特色和地方特点，是中国传统医学的重要组成部分之一。云南中医药大学作为云南省唯一一所中医药高层次人才培养院校，一直以来将祖国传统中医药与滇南地方医学相结合，注重云南少数民族医药传承发展，建立了少数民族人才从本科到博士的培养体系，培养的人才引领了云南省中医药发展方向。

云南中医药大学校党委委员、副校长钱子刚向民族医药学院的所有毕业生表示祝贺。他说：“希望同学们进入新的工作岗位后，遵从‘大医精诚’的传统，敬畏生命，重德精业，熔铸创新精神，培养创新能力，尽早成为杏林高手、神农传人，为传承和发展民族医药事业，为中医梦和中国梦的实现作出你们应有的努力和贡献。”

近年来，中医药上升为国家战略，云南省将生物医药和大健康产业列为八大重点推进产业之首，全力打造“绿色三张牌”，昆明市被批准设立国家级大健康产业示范区，这为云南中医药大学迎来了难得的发展机遇。

云南中医药大学主动融入“一带一路”倡议、健康中国等国家战略，围绕云南三大战略定位，为云南经济社会发展服务，推进特色鲜明高水平中医药大学建设。学校聚焦民族医药、滇南医药、南药研究三大科研集群，建成了云南省中医药政策研究中心、中国中医科学院中医药数据中心云南分中心、云南省中医药数据中心、云南省民族医药保护与产业发展研究基地，建有世界唯一的中医西学博物馆。其中医药民族医药博物馆，是国家中医药文化宣传教育基地、云南省科普教育基地。

学校的民族医药学科，从2000年弱小开始到当前的蓬勃发展，实现了建设一个民族医药学院、一个傣医专业、一个民族重点学科、一个省级重点实验室、一个省级博物馆的目的，这是一大批民族医药传承者集体努力、贡献心血与智慧的结果。

“作为云南中医药大学的首届傣医学毕业生，既是全国第一届，也是世界第一届。希望毕业生进入新的工作岗位后，要坚持理论学习、加强实践学习、向病人和向社会学习。”作为学生导师的代表，郑进在毕业典礼上向毕业生们提出了殷切希望。（记者 任维东）