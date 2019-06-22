医卫人士齐聚西安 聚焦新技术与卫生健康融合发展
6月20日至21日，2019(14th)中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会在陕西西安举行。
据了解，大会以“数据引航、信息赋能、追梦健康”为主题，以推进健康中国战略实施为主线，聚焦新技术与卫生健康深度融合发展。
20日，开幕式和大会主论坛在曲江国际会议中心举行，会上国家卫生健康委统计信息中心发布了新一代医院数据中心建设指南。
2018年度国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评结果也正式对外公布，其主要是从数据资源标准化、互联互通标准化、基础设施建设和互联互通应用效果等4个方面对区域和医院信息化水平进行综合评价。
医疗健康人工智能应用落地30最佳案例。
此外，还公布了“安顿——心梗、脑卒中提前预警AI案例”等30个医疗健康人工智能应用落地最佳案例。据安顿联合创始人马剑飞介绍，安顿主要是基于中医子午流注理论、中医脉诊理论，利用现代人工智能技术、大数据技术，实现对心梗、脑卒中的提前预警。
大会除了主题演讲论坛、还设有大数据+、智慧医院、区域协同等多个板块25个平行论坛、6场拓导培训、健康医疗信息化软硬件产品展等活动。
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