一根鸡骨头卡喉咙 竟让她差点瘫痪
医生提醒，老年人误食要及时就医
椎间盘差不多被细菌“吃”光了，颈椎都折弯了。
现实中，很多老人认为，吃骨头可以补钙，但却有人付出了惨重的代价。最近，浙江69岁的严阿姨（化名）发生了一个很糟心的事情，小小一根鸡骨头差点让她瘫痪。
事情还要从春节说起。佳节欢庆，严阿姨家里顿顿宴席，鸡鸭鱼肉不断，她想着吃点小骨头能帮助补钙，于是挑了些骨头啃一啃、嚼一嚼。
一次，严阿姨咽下了一小块鸡骨头，感觉鸡骨头卡在喉咙里。于是，她喝了口醋，以为会慢慢缓解，谁知接下来两天仍不见好，第三天只好去当地医院，在医生用喉镜的帮助下，取出了卡在食管的鸡骨头。
取出鸡骨头之后，严阿姨感觉喉咙畅快，吃东西也不难受了，也就没把这个事情放在心上。令人惊讶的是，过了10天，她突然发高烧，最高达到39.6℃，同时感觉脖子后面疼痛，一低头就疼得厉害，连吃饭都困难。
在当地进行保守治疗，症状却时好时坏，一月后，严阿姨辗转来到浙江大学医学院附属邵逸夫医院就诊，骨科主任医师、博士生导师赵凤东教授接诊之后，进行了详细检查。
检查结果震惊了所有人。
颈椎的X光片、CT和核磁共振显示，严阿姨出现颈椎化脓性感染，第6节、第7节颈椎的骨头和中间的椎间盘差不多被“吃”光了，颈椎都折弯了。更可怕的是，椎体后方容纳脊髓的管道被脓水占了一半，病情再发展下去很可能瘫痪。
为何病情如此严重？颈椎都“烂”到没有的程度？
赵凤东教授分析，结合各项检查结果，细想起来，应该是鸡骨头刺穿食道诱发的颈椎化脓性脊柱炎所致。
病情危急，为了防止脓肿进一步扩大压迫神经导致瘫痪，手术成了当务之急。
在骨科主任范顺武教授主持下，全科进行了疑难病例讨论，随后，赵凤东教授团队在最短的时间内为严阿姨进行了手术。果然术后，严阿姨的体温恢复了正常，感染的指标也好转了。
又经过一系列的康复训练，严阿姨的脊髓功能得到完好的保留。
老年人咀嚼吞咽功能减弱，医生不建议吃粗硬的食物，以免误吞，造成不必要的伤害。（记者 郑琪 本报通讯员 王家铃 周素琴）
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