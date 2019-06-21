昆明海关携手老挝南塔省卫生厅防控虫媒传染病跨境传播

20日，昆明海关与老挝南塔省卫生厅开展卫生检疫工作会晤并签署防控虫媒传染病跨境传播合作协议。双方总结回顾了2018年中老磨憨—磨丁口岸卫生检疫业务合作方面取得的成绩，并就下一步联合开展跨境病媒生物监测、传染病实验室检测技术合作等领域的口岸卫生检疫合作进行讨论。

近年来，随着中国“一带一路”倡议和云南连接南亚东南亚国际大通道建设的不断推进，中老双方在卫生、经贸、旅游等方面开展了深入合作。磨憨—磨丁口岸是昆明海关辖区内最为繁忙的口岸之一，2018年全年出入境人员139万人次，出入境车辆39万辆次，货物355万吨，双边人员、贸易往来日益密切。

与此同时，日益增多的新发和再发传染病使得全球传染病流行形势日趋复杂严峻，直接威胁到各国社会的稳定和经济的发展。今年1—5月，昆明海关共确诊传染病病例295例，其中登革热病例29例，并检出2例基孔肯雅热病例，这是云南首次检出基孔肯雅热病例，出入境人员传染病监测体检检出传染病感染者4081例，其中检出艾滋病感染者321例。

此次昆明海关与老挝南塔省卫生厅进行工作会谈并签署的合作协议，正是贯彻落实《构建中老命运共同体行动计划》、共同促进中老卫生检疫务实合作优化升级的重要举措。双方在加强传染病防控、口岸核心能力建设、跨境病媒生物联合监测等方面进行了深入的交流与探讨，对拓宽双方合作领域做出有益的尝试。

下一步，昆明海关与老挝南塔省卫生厅的合作将不断深入，为加强双边卫生检疫工作、防止传染病跨境传播、保护民众健康起到促进作用。(陈静)