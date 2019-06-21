还在低头看手机？ 快摸摸你头上长“角”了吗？

据美国中文网报道，一项澳大利亚的研究发现，对手机成瘾的低头族们，可能已经在生理结构上发生了变化。该研究称，由于长期低头看屏幕的这个动作，使得年轻人的头部骨骼后方出现了角状骨刺，这是身体用以支撑头部前倾重量的“进化反应”。

澳大利亚昆士兰州阳光海岸大学的两个研究人员发表了对于年轻人“头上长角”的学术论文，这篇论文最早发表在2016年“解剖学杂志”上，近期因为BBC的报道才重新进入大众视线。

3月6日，一位求职者在手机上查询“筑梦驿站”申请情况。3月1日，由共青团贵阳市委、贵阳市委组织部和贵阳市委人才办联合开办的青年人才“筑梦驿站”正式启动，为有意向来贵阳市创业、就业的青年人才提供7天内免费入住服务。“筑梦驿站”同时开展创业、就业培训及人才交流等活动，帮助入住青年尽快实现创业、就业。

这篇论文的研究基于218张X射线的样本，属于年龄在18到30岁之间的人群，这些样本中，竟然有41%的人可以观测到头部骨刺生长，这一特征在男性中比在女性中更为普遍。该论文的第一作者，一位脊椎按摩师David Shahar说，这种突起，被称为扩大的外枕部突起，最早在19世纪末期被发现过，但极为罕见。

自从论文公之于众后，澳大利亚媒体给这种突起起了各种绰号，包括被称为“头角”，“手机骨头”，“尖刺”或“奇怪的突起”。

David Shahar最近在阳光海岸完成了生物力学博士学位。他说，“把它叫成什么完全取决于任何人的想象力，”他告诉华盛顿邮报称，“你可能会说它看起来像一只鸟的喙，一个角，一个钩子。”

他说，骨刺的大小也颇为让他们吃惊，目前的数据表明骨刺一般长度在3到5毫米，有部分骨刺长达10毫米。但是在这些年轻人头骨后方的突起达到10到30毫米。

论文作者解释，头部向前和向下移动的持续压力，让骨骼渗入肌腱来应对这种持续的压力以防止头部垂落到胸部。他说，“用手机的人久坐不动；把头往前支，看着他们的掌上设备。于是身体需要一个适应性的调整来分散负荷。”

不过，作者也表示，骨骼生长的长期规律表明，改善身体姿态可以缓和这种骨刺的生长。

Sayers说，解决方式并不一定是叫你扔掉手机，而是要培养一个好的身体姿态。他说就像20世纪70年代，当人们开始注意到牙齿健康的重要性时，每天刷牙和使用牙线才成为了生活的必备，对待手机或者掌上设备时也要有这样的自律，下意识调整身体姿态才是解决之道。（记者 贺俊怡）