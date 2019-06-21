古人如何过“夏至”？尝食角黍、互赠扇子和放假

“吃了夏至面，一天短一线”时间走到六月中旬，二十四节气中的“夏至”如约而至，天气变得更加炎热，空调房、冰西瓜成了许多人的最爱。

在古代，夏至其实是个比较重要的节日，《诗经》里有“年丰多黍”的句子，人们会举行一些仪式来祈求丰收。辽代时，女子之间还会互赠扇子与香囊。

夏至原本是个节日

夏至，是二十四节气中确立最早的节气之一。

过去，古人们采用土圭测日影，发现这一天白昼最长，夜晚最短，最终确定了夏至，稍后又发现昼夜等长的春分与秋分，在此基础上确立二十四节气。

夏至和冬至一样，属于中国民间重要的节日，古时又称“夏节”、“夏至节”。民俗学专家高巍说，在有些地方，“夏至节”的热闹程度不亚于端午节。

“夏至雨点值千金”说明了此时雨水对农业生产的重要性。人们会在夏至举行隆重的祈福仪式，皇帝则会“祭地”祈求丰年。司马迁所著《史记·封禅书》便提到：“夏至日，祭地，皆用乐舞。”

另外，民俗学专家王娟说，夏至时很多农作物已经开始收获了，所以还会举祭祀谷神的仪式，表示答谢。

古人怎么过夏至？放假、尝黍

“夏至尝黍，端午食粽”是古时食俗。《吕氏春秋》记载，当早黍于农历五月登场时，天子要在夏至时举行尝黍仪式。

此外，《诗经》中也有“年丰多黍”的诗句，大家一起尝食角黍被认为是一种欢庆年丰的标志。

除了各种时令小吃，高巍说，古代夏至还有一个“福利”：清代之前夏至日全国放假一天，人们与亲人团聚畅饮；宋朝则会给百官放假三天，这也从一个侧面反映了人们对夏至的重视。

“随着端午节的出现，很多‘夏至’习俗被挪到端午，比如，夏至时辽代女子之间会互赠扇子与香囊，这一习惯延续很久，后来便不存在了。”高巍称。

“冬至馄饨夏至面” 饮食养生宜清淡

在二十四节气中，“夏至”是一个较为重要的时间节点，提醒人们一年中最炎热时刻的到来。防暑降温之外，大家也会在饮食上做出一些调整。

民间有“冬至馄饨夏至面”之说。在江南一带很多地区，“夏至吃面”是一项重要习俗，南方的面条品种多，如阳春面、过桥面及麻油凉拌面等，令人馋涎欲滴。

按照老北京的习俗，每年一到夏至节气就可以尽情享用生菜、凉面了，新面上市既可以尝鲜，又能吃点生冷食物降火开胃。夏至时，街头巷尾的面馆人气颇旺，各种面条都很受欢迎。

夏至时，无锡人早晨吃麦粥，中午吃馄饨，取混沌和合之意。有谚语说：“夏至馄饨冬至团，四季安康人团圆。”吃过馄饨，为孩童称体重，希望孩童体重增加更健康。

高巍表示，天气炎热时，饮食也应当适当清淡一些，避免脾胃负担过重，可以喝一些绿豆汤或者冬瓜汤，消暑降温。 (记者 上官云)