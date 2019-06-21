广东启动先天性结构畸形救助项目

6月19日，全省地中海贫血暨出生缺陷综合防控项目培训班在广州举行，会上，广东省先天性结构畸形救助项目启动。该专项救助将为省内符合条件的先天性结构畸形患儿一次性提供最高达3万元的补助。广东省妇幼保健院等9家医疗机构成为定点机构。

据广东省妇幼保健院副院长刘风华介绍，先天性结构畸形是出生缺陷的一个大类，是指以婴儿出生前发生的身体形态结构异常为主要特征的一组出生缺陷疾病，包括脑积水、神经管缺陷、唇腭裂、多指（趾）等常见疾病。

今年，广东省成功成为先天性结构畸形救助项目新增省份。凡是在广东项目定点医疗机构接受诊断、手术、治疗和康复的贫困患儿，满足临床诊断患有神经系统、消化系统、泌尿系统及生殖器官、肌肉骨骼系统、呼吸系统、五官等6类72种先天性结构畸形疾病、年龄18周岁以下（含）、医疗费用自付部分超过3000元（含）的贫困患者均可以申请救助。根据患儿医疗费用自付部分，一次性给予3000元-30000元补助。患者法定监护人可通过定点医疗机构提出救助申请，申请时需提交身份证明、疾病和治疗证明、家庭经济困难证明三类申请材料。

据介绍，广东省项目管理和定点医疗机构有广东省妇幼保健院、广州市妇女儿童医疗中心、深圳市儿童医院、汕头大学医学院第一附属医院、佛山市妇幼保健院、粤北人民医院、梅州市人民医院、中山市博爱医院、广东医科大学附属医院。（作者：丰西西 朱颖贤 刘元铃）