教育、健康与收入息息相关

6月18日-20日，由世界计量经济学会主办，暨南大学经济与社会研究院承办的2019世界计量经济学会中国年会在暨南大学举行。大会特邀2000年诺贝尔经济学奖得主詹姆斯·赫克曼教授以及来自哈佛大学、麻省理工学院、耶鲁大学、纽约大学、伦敦大学学院等全球顶级学府的知名专家参会并作主旨演讲。全球300余名经济学者报名参会，共同交流和研讨微观经济学、宏观经济学、计量经济学、房地产经济学、国际贸易、劳动经济学等领域的最前沿研究成果。

18日上午的开幕式上，暨南大学校长宋献中，世界计量经济学会院士、行政副主席恩里克·森塔那分别致辞。

据了解，世界计量经济学会是国际上最富盛誉的经济学术组织之一，学会院士几乎囊括了当今世界所有知名的经济学家，历届诺贝尔经济学奖得主中绝大多数为该学会的院士。学会每五年举办一次世界经济学大会，号称经济学界的“奥林匹克”，并在中国定期召开“世界计量经济学会中国年会”，在世界范围内影响深远。

诺奖得主开讲，健康与教育息息相关

开幕式后，2000年诺贝尔经济学奖得主、芝加哥大学经济学教授詹姆斯·赫克曼发表了题为“A Dynamic Model of Health, Addiction, Education, and Wealth”的主题演讲。

根据他的研究发现，更高的教育水平和更好的健康习惯是人力资本的重要形式，能够提高人们收入，改善健康状况，延长终身福祉。对教育和健康的投资改变了人们的决策视野，从而产生了教育、健康、成瘾和财富间的相互作用。

他发现，受过更多教育的人们有更长远的打算，因而有更大动力去投资健康，减少不良习惯和成瘾，积累更多的健康财富，因为这使得他们有更多的时间从这些投资中获得回报。

另外，人口健康改善促进了教育回报率的提升，因为教育成本多发生于人生较早阶段，而回报一般发生在较晚阶段中；同时，更健康的身体状况也能引发更好的习惯。而财富则通过增加资源与缓解预算约束来影响教育和健康。

暨大成立房地产与区域经济学中心

开幕式当天，暨南大学经济与社会研究院房地产与区域经济学中心宣告正式成立，聘请威斯康辛大学麦迪逊分校商学院教授邓永恒担任海外特聘主任。

现场，邓永恒主持了题为“中国房地产业和区域经济的转型、发展与挑战”的圆桌论坛。来自中美房地产领域的顶尖学者与城市规划机构、房地产企业代表分别发表了主题演讲，并就产权与住房价格、反向抵押贷款与老年人收入保障、人口结构与住房价格、城市化与房地产市场等社会热点问题展开讨论。

会议期间，香港中文大学经济学教授张俊森，范德堡大学经济学教授李彤，耶鲁大学经济学教授陈晓红，麻省理工学院经济学教授惠特尼·纽尼，西班牙货币金融研究中心教授恩里克·森塔那，伦敦大学学院经济学教授克里斯蒂安·杜斯特曼，纽约大学经济学教授杰西·本哈比，波士顿大学经济学教授苗建军，哈佛大学经济学教授阿里尔·帕克斯，耶鲁大学经济学教授塞缪尔·科图姆都将分别发表主旨演讲。此外，还有300余位学者在65个平行会场报告论文。

（作者：张璐瑶 武茜 苏运生）