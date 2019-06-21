人造“血”可驱动机器鱼游动

英国《自然》杂志19日发表了一项工程学最新突破：美国团队研制出一种液压液组成的人工合成血管（人造循环）系统，可以通过机械传动和电力驱动的方式为软体机器人提供动力。在对该系统的测试中，一个软体的机器狮子鱼能够逆流游动，拍动胸鳍。

科学家们对机器人动力和运动之间的关系与平衡进行过深入研究。目前的机器人一般由执行特定任务、相互独立的系统组成。例如，一种材料可能只具有电池的功能，但这也意味着升级系统需要添加额外的电池组，这不但会增加机器人自重，维持其性能可能还需要进行一番改进。解决该问题的一种方法，是使用具有多功能的电池。

美国康奈尔大学研究人员罗伯特·谢泼德及其同事认为，机器人内部用于传递动力的液压液，应该还具有储存能量的潜力。研究团队让含有液体电解质的碘化锌液流电池互联，制成了一种人工合成血管系统，并将其嵌入仿狮子鱼的机器鱼体内。

这种液体会在机器鱼的周身循环，通过电化学反应驱动机器鱼内部搭载的泵和电子器件。与此同时，液体的泵送还能向鱼鳍传递机械功，帮助机器鱼游泳。

在测试中，这条机器鱼能以每分钟大于1.5倍体长的速度长时间逆流游动，其理论最长续航能力为36小时以上。研究人员表示，这一技术成果将帮助提升未来机器人设计的能量储存、效率和自主性。

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科学家们对机器人动力和运动之间的关系与平衡，进行过深入研究。这不但是所有类型机器人发展过程中不可逾越的环节，更在一定程度上促进了机器人研究的步伐。此前科学家曾尝试过利用仿生学和气动力，让软体机器人进行缓慢而微妙的移动，但就性能与自主性来讲，与此次不可同日而语。通过周身循环液压液而促使机器鱼游动，的确可算是工程学的一大进步。（记者张梦然）