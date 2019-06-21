甘肃力争未来数年儿童青少年近视率每年下降1%以上
甘肃计划到2023年，力争实现儿童青少年总体近视率在2018年基础上每年降低1%以上。在近期出台的《甘肃省综合防控儿童青少年近视实施方案》中，甘肃确定了未来数年防控青少年近视的工作目标。
当前，儿童青少年群体视力整体状况令人担忧。甘肃省教育厅介绍，《甘肃省综合防控儿童青少年近视实施方案》作为今后的工作纲领，将防控儿童青少年视力近视的责任，划分为学校与家庭、医疗卫生机构、行政职能部门等三部分。
比如在家庭方面，甘肃要求重视0-6岁儿童视觉发育关键期，增加儿童青少年户外活动和锻炼。学校方面，要切实减轻学生学业负担，小学一二年级不布置书面家庭作业，三至六年级书面家庭作业完成时间不得超过60分钟。此外，甘肃省医疗卫生机构将为儿童建立视力档案。从今年起，承担基本公共卫生服务的医疗卫生机构将确保0-6岁儿童每年眼保健和视力检查覆盖率达90％以上。
为确保实现儿童青少年总体近视率逐年下降的目标，甘肃省将每年对各市州政府儿童青少年近视防控工作进行评议考核。（记者白丽萍）
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