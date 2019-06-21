网易考拉再陷售假风波 电商打假任重道远

5月30日，微信公众号“儿不说”发表《取证285天，我把网易考拉给告了》，文章指责网易考拉售假，称其购买的考拉自营植村秀450毫升“樱花轻肤”洁颜油经成分鉴定，发现产品与专柜正品成分完全不一致，作者决定起诉网易考拉。文章发布后，引发舆论广泛关注。网易考拉回应将全力配合监管部门调查。

6月4日，该公众号再次发文《关于网易考拉植村秀事件，这是最准最刚的一篇》称，网易考拉最新的辩招又转移到“两瓶送检洁颜油分别属于新旧两种配方，所以导致检测结果不同”。当事人称愿意接受二次检测，但在何地检测，如何送检，委托哪个检测机构，如何检测等细节，双方仍未达成一致。

舆情走势和关键节点

中国健康传媒集团食品药品舆情监测系统以5月30日~6月13日为监测时间段发现，网民关注度远高于媒体关注度。

第一阶段：消费者发文质疑网易考拉售假，引发舆论关注

5月30日，微信公众号“儿不说”发表文章《取证285天，我把网易考拉给告了》，指责网易考拉售假。取证材料来自于2018年8月17日作者妻子购买的考拉自营的植村秀450毫升“樱花轻肤”洁颜油。因怀疑所购的商品为假货，该文作者将购买样品拿到一所高校的化学实验室鉴定，结果显示其产品为“颠覆性造假”。随后作者向“12315”发起投诉。

对此，网易考拉回应称，文中涉及的商品为正品，将全力配合监管部门调查，愿意接受具备检测资质的机构出具的检测结果。如果最终确认是平台出售商品存在的问题，会严格遵守平台规则和对消费者的承诺，给消费者交代。但对于商品以外的其他诉求，网易考拉不会予以满足。值得注意的是，该回应直接指出公众号文章的作者是“马记者”。

在微博平台，“网易考拉自营出现假植村秀”话题阅读量超1400万人次，1.3万余人次参与讨论。其中@凤凰网科技发布的《取证285天，他把网易考拉给告了》转评量近2万人次，在其带动下舆情于6月2日达到最高峰。网民观点主要包括5个方面：支持作者较真的态度；抵制网易考拉售假行径；分享疑似买到假货的经历；认为国内对造假行为的处罚较轻，希望加大处罚力度；希望监管部门加大对电商平台打假的力度。

此阶段舆论主要聚焦以下三个方面。

一是起底网易考拉的售假行为。如界面发表《网易考拉再被投诉售假：植村秀洁颜油“颠覆性造假”》称，继“加拿大鹅”、雅诗兰黛小棕瓶后，网易考拉再被投诉假货问题。这已经是网易考拉第三次面对假货问题。此外，北京时间财经频道发表《网易考拉第三次被曝售假，被黑还是供应链监管存漏洞？》进行关注。

二是关注网易考拉的回应。如财经网发表《网易考拉回应购买“假洁颜油”：文中涉及产品为正品》，铅笔道发表《网易考拉回应“植村秀卸妆油售假”事件：愿配合检测调查》等。

三是关注发文者的记者身份。如搜狐号“三言财经”发表《起诉网易考拉消费者再发声：记者身份不影响鉴定结果，维权是有备而来》称，该消费者再次发声表示网易考拉的回应故意把消费者身份和记者身份绑定混淆，误导读者。

第二阶段：消费者再次发文，事件仍未有最终结果，舆情逐渐回落6月4日，微信公众号“儿不说”再次发文《关

于网易考拉植村秀事件，这是最准最刚的一篇》称，从始至终，除了在第一次客服电话里怒斥考拉“假一赔十”的承诺不算数外，最近半年来并未向网易考拉提过任何赔偿诉求。另外，对于考拉声明中所说的“可以再次检测，费用由考拉承担”，作者表示，态是表了，可时间、地点、机构、方式等各种相关细节再没有任何人提起过。此外，文章称，网易考拉最新的辩招又转移到“两瓶送检洁颜油分别属于新旧两种配方，所以导致检测结果不同”。

此次发文未引发舆论大范围关注，舆情热度逐渐回落。《IT时报》刊发《消费者通过高校化学实验室鉴定植村秀化妆品疑似假货网易考拉再陷植村秀“假货门”》，文章从“消费者借高校实验室检验真假”“核心争议一：新老配方造成成分不一？”“核心争议二：检测报告是否有公信力？”“最新进展：双方协商二次送检”“海淘产品维权难、难、难”“网易考拉屡次陷‘假货门’”等6个方面进行深入报道。此外，鞭牛士发表《网易考拉售假事件当事人披露新进展：辩招转移到新旧配方》进行关注。

舆情点评

此次事件再次将网易考拉推上售假的风口浪尖。网易考拉自成立以来一直坚称采用“自营直采”模式，保证正品，但却频频陷入售假的疑团。由于电商平台商家良莠不齐，售假问题突出，为了能够突出正品保证，获得消费者信赖，各电商平台都推出了所谓的“自营”模式，用平台的信誉作品质保证。相对来说，自营的商品一般都较其他商品贵。类似的京东自营、天猫国际等也不时被曝出疑似假货问题。特别是在化妆品领域，制假售假问题尤为突出。这说明，电商平台在进货渠道、进货商管理方面仍存在不少漏洞。对消费者来说，“自营”商品看重的是品牌和信誉，但若假货问题不能根除，不仅损害消费者的利益，还会严重影响电商平台的品牌形象，长此以往，将不利于整个电商行业的健康发展。

在彻底解决假货问题上，除了电商平台需要落实主体责任，加大对进货渠道的监督力度外，还需要更多“较真”的消费者积极参与打假。当然，监管部门也应不断加大打假的力度，让造假售假者付出高昂代价。 （李文鹏）