吃点红肉防多发性硬化症

多发性硬化症是一种慢性、炎症性中枢神经系统疾病，症状包括视觉障碍、认知障碍、平衡障碍、肌肉无力、讲话困难、抑郁、疲劳、体热和疼痛等，严重的可能致残。近日，《营养学》期刊发表的一份研究报告显示，适量吃红肉可减少中枢神经多发性硬化症的风险。

该研究由澳大利亚国立大学和科廷大学联合开展。研究团队调查了840名参试者的饮食和健康数据，结果发现，每天适量摄入未加工处理过的红肉（羊肉、牛肉、猪肉等），可降低中枢神经系统脱髓鞘病的发病率，该病通常会发展为多发性硬化症。

科廷大学公共卫生学院的鲁西卡·布莱克博士指出，全球被诊断为中枢神经多发性硬化症的患者人数不断上升，这种病与吸烟、晒太阳少、维生素D摄入量低、饮食不健康等因素有关。红肉中富含蛋白质、铁、锌、硒、钾、维生素D和多种B族维生素，对改善神经功能起到了重要作用。当然，吃红肉过多有害健康，因此研究人员建议将每日的红肉摄入量限定为65克。▲ （赵乾铮）