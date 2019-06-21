胎盘干细胞能救心梗病人

美国西奈山医院心血管病的研究人员在最新一期《美国科学院院刊》上发表文章称，他们在小鼠身上发现了一种胚胎干细胞，能够让患有心肌梗死的成年小鼠再生出心肌细胞。

研究人员在小鼠实验中发现，怀孕的母鼠若出现心率衰竭，一种来自胎盘的混合细胞会自动迁移到母鼠心脏受损部位，并向心脏细胞分化。研究人员把这类被称为Cdx2的细胞分离出来，在实验室中进行培养，意外地分离出血管细胞和心肌细胞。为了验证这类细胞的再生能力，研究人员设计了一个实验。把患心肌梗死的小鼠分成三组，分别注射含Cdx2细胞的胎盘干细胞，不含有Cdx2的胎盘干细胞和生理盐水。三个月后，注射了含有Cdx2胎盘干细胞的小鼠，心脏长出了新的健康组织，而且，这些接受了异体来源干细胞的小鼠都未发生免疫排斥反应。

研究人员称，Cdx2胎盘干细胞可以逃过免疫系统的监视，有利于进行异体细胞治疗。目前，这项研究还只限于动物实验，不过它为心脏修复和其他器官的再生提出了潜在方法。如果该治疗原理可以在人类身上应用，大量被废弃的胎盘将有用武之地，不仅可以挽救更多心肌梗死病人，还可给予数千万需要器官再生的患者以希望。 （李珍玉）