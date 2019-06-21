油糖盐吃多了，“三高”就有了
老人吃太素 反而会发胖
陆青松
东南大学附属中大医院内分泌科营养师 陆青松
为避免发胖，不少老人认为要多吃素，一点荤腥都不沾。但其实如果光吃素，不仅人的体质会变弱，而且还可能更胖。
调查显示，纯素食人群中每年有不少被确诊为高脂血症，为什么？因为长期纯吃素的老人，营养、热量往往来自油、糖、盐等；动物蛋白摄入几乎为零，就会多吃精白主食。很多老人不清楚的是，肉类虽然脂肪含量高，但是瘦肉、鸡蛋、牛肉、鱼虾等的蛋白质容易被人体消化吸收，属于优质蛋白，不易引起肥胖或“三高”。相反，淀粉、油、糖等吃多了，原本以为安全健康的纯素食反而成了“三高食品”。
因此，老人的饮食结构要尽量做到均衡营养，不可吃全素。不想吃肉的人可通过奶类、蛋类、鱼虾、豆制品来摄入蛋白质，满足身体的营养供给。平均每天摄入200~300克为宜。另外，老人还应注意低钠饮食，可控制高血压，减少心脏负担。建议吃盐量控制在6克左右。
老人要想减重，不能靠不吃饭或者吃全素，而应调节生活习惯。如每天看电视1小时，每4年会增重0.14千克；每天睡眠少于6小时或多于8小时的人容易增重。除了均衡饮食、合理睡眠，老人应该注意锻炼，做到有氧运动和无氧运动相结合。散步、慢跑、太极拳、广场舞等活动都非常适合老人，关键要长期坚持，并且不能忽视力量训练。老人可以利用哑铃推举进行上肢锻炼，用静力半蹲进行下肢部位练习，还可适量做些俯卧撑。
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