新生宝宝 夏季喂养有技巧

医学指导/广东省妇幼保健院产科护士长李志云

对于每一位宝妈而言，能够母乳喂养宝宝是一件幸福的事情。不过，当母乳喂养遇到炎炎夏日，不少新手妈妈犯了难：担心饿着宝宝，夜里到底要不要叫醒宝宝喂奶？哺乳期妈妈真的要和冷饮说再见吗？母乳喂养的宝宝要不要另外喂水？气温那么高，吃不完的母乳该如何保存？针对困扰宝妈的以上“难题”，广东省妇幼保健院产科护士长李志云逐一支招破解。

喂养要按时按点？看母婴需求！

初为人母，很多妈妈会面临这样的两难选择：宝宝好不容易睡着了，一觉睡上三四个小时还不见醒，到底要不要叫醒喂奶？叫吧，怕影响孩子睡眠；不叫，又担心饿着孩子。对此，李志云表示，新生宝宝的喂养应遵循按需喂养，而不是按时喂养。所谓按需喂养，不仅要按照宝宝的需求，也要考虑到妈妈的需求。

“母乳喂养一段时间后，其实母婴是可以达到供需平衡的。”李志云介绍，刚出生的宝宝胃容量比较小，且胃的弹性也小，一次盛装不了太多乳汁，此时妈妈初乳的分泌量也较少，因此这个时间宝宝吃母乳的次数相对较多，每天可多达十次或以上。

一般来说，宝宝出生三天左右，母乳分泌会越来越多，宝宝的母乳需求量也变多，此时可能两个小时左右需要喂一次。妈妈感觉胀奶时，也可以让宝宝吮吸以缓解妈妈的不适感。李志云指出，母乳喂养的宝宝出生后早接触早吸吮能够增加母亲初乳的分泌量，建议宝宝出生60分钟以内就进行第一次母乳喂养。

等到宝宝满月以后，往往会形成他自己的“饮食规律”。如果宝宝白天吃得足够量的母乳，夜间并不需要专门叫醒喂奶。

“实际上，宝宝如果饿了，会给妈妈发出‘信号’的。”李志云指出，如果妈妈发现宝宝身体开始扭动、嘴巴张开，头部开始转动，表现出寻乳反射的动作，这些是需要喂养的“早期信号”；当宝宝的身体开始大幅度伸展，肢体活动增加，甚至把手都放到嘴里等，这些都说明宝宝更饿了；如果宝宝发出的信号没被妈妈及时捕捉到，宝宝开始哭闹起来，则是宝宝饿了的“晚期信号”。

母乳喂养宝宝需另外喂水吗？妈妈更需要！

炎热夏季，出汗较多，很多妈妈担心宝宝缺水，认为需要另外给宝宝喂水。李志云表示，对于宝宝而言，其实母乳就是宝宝最好的“饮料”，既能补充水分，又有营养。如果妈妈的乳汁充足，乳汁中的水分即可满足宝宝的需求，正常情况下并不需要额外喂水。一般母乳喂养满六个月之后才开始添加辅食。

“不过，妈妈们确实需要在夏季注意补充水分。”李志云解释，新妈妈产后在一段时间内尿量增加、出汗较多，再加上天气炎热，出汗量更多，因此宝妈们要注意补充水分，以免出现脱水的现象。

乳汁的分泌离不开乳母营养的充分摄入，夏季因天气炎热，宝妈的胃口会相对差一点，为了保证乳汁的质量，正在哺乳期的妈妈们应注意均衡膳食，多吃新鲜蔬菜和水果，保证每日蛋白质的摄入量，多食用营养丰富、易于消化的食物。此外，还应注意保持心情的愉悦。

哺乳期的妈妈夏季还能吃冷饮吗？李志云表示，如果妈妈能够耐受，胃肠功能并未因此出现紊乱，冷饮也是可以吃的。不过，需要注意吃完冷饮不要立刻给宝宝喂奶，食用冷饮也不宜过量，以免对母亲本身和宝宝的胃肠功能造成不良影响。

母乳存放时间越久 营养成分损失越多

夏季天气炎热，宝宝吃不完的乳汁如何存放也是一门“学问”。李志云介绍，根据国际母乳会母乳储存指南推荐，室温在16℃~29℃之间，乳汁可以保存4~6小时；1℃~4℃单独放置的冷藏袋内，则可以保存24小时；如果是专用冰箱的话，乳汁在小于4℃的冷藏冰箱里可以存放72小时；若是-18℃的专用冰箱，可以存放3~6个月。不过，母乳存放的时间越久，里面的营养成分相应会损失越多。

每次吸出的乳汁应标注清楚时间，并分开保存，按时间顺序先后取用。解冻的乳汁也应在24小时之内食用。食用时，将奶瓶放在40℃左右的温水里温热，达到37℃左右就可以给宝宝食用了。李志云提醒，千万不要用热水煮或微波炉加热乳汁，这样会破坏乳汁中的营养成分。温热后没有吃完的乳汁不宜再次冷藏。

李志云感慨，一提到母乳喂养，很多新妈妈都觉得是一件充满挑战的事，尤其对于头胎没有成功实现母乳喂养的二孩妈妈而言，可能对母乳喂养更没信心。实际上，在医护人员的指导下，如果妈妈们积极配合，实现纯母乳喂养并不难。她建议，如果妈妈们母乳喂养遇到了难题，可以拨打爱婴医院母乳喂养热线进行电话咨询，或者到母乳喂养门诊寻求专业指导。（王婧）