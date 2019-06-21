“镜面人”内脏长反 医生调整术式解除胆梗阻

提起“镜面人”，有些人可能听说过，这种少见的先天性畸形通俗点来说就是人的心、肝、脾、胆等内脏器官位置“长反了”，左右对调，犹如镜中影像。虽然内脏位置“长反了”，但在健康状态下，“镜面人”的生理功能与正常人无异，对生活没太大影响。可到了生病需治疗时，影响就出来了。因此，一旦发现自己是“镜面人”，应明确告知身边人，需就医时更应尽早让医生知道，以免影响诊断。

“镜面人”胆梗阻

医生“反着”帮她成功手术

63岁的罗姨就是一位“镜面人”。近日，她左上腹疼痛难忍，眼睛和身体都有变黄的迹象，被诊断患上了恶性胆道梗阻，入住广州医科大学附属第二医院，专家们决定为她做ERCP（经内镜逆行性胰胆管造影）治疗，放置金属支架解除胆道梗阻。但为“镜面人”做这类治疗，在该院尚属首例，国内外文献报道非常少。

“平时技术再熟练，这种情况也有可能会犯错。”广州医科大学附属第二医院肝胆外科薛平教授说，医生的操作习惯和技巧、手术器材等，都是按正常人的内脏方向进行操作。而为“镜面人”手术，意味着平时所有的习惯都要反过来，这无疑增加了手术的难度，对操作医生的经验和技术都有更高的要求。

广医二院肝胆外科团队做足术前准备，调整手术方式，一一克服了手术过程中内镜进镜困难、插管方向及切开方向变化等困难，终于成功为罗姨解除了胆道梗阻。术后，罗姨恢复很快，第二天白细胞便下降至正常水平，可以吃流质饮食，5天后即康复出院。

B超就能

发现“镜面人”

专家介绍，医学上对“镜面人”现象的成因还没科学定论。“镜面人”虽然内脏错位，但生理功能与正常人一样，对生活没有太大影响。不过“镜面人”若未及早发现，就医时极易引发误诊，甚至因此延误救治。

临床上，通过常规的B超或CT检查，就能帮助判断是否为“镜面人”。一旦发现自己是内脏器官长反的“镜面人”，应明确告知身边人，若意外突发需就医时，应尽早让医生知道，以免影响诊断延误救治。（记者翁淑贤 通讯员曹良启、许咏怡）