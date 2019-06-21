高考后学生扎堆做视力矫正

高考一结束，广医二院眼科中心迎来了一批批咨询飞秒近视手术的准大学生，小胡同学就是其中的一员。眼睛近视的他，近日来到广医二院眼科中心咨询。

广州医科大学附属第二医院眼科中心主任沙翔垠教授坦言，最近前来咨询的准大学生们，都想通过手术摆脱近视、摘掉眼镜。但他提醒，飞秒近视手术并非人人适合，所以，一定要接受严格的术前检查加以排查。

术前20多项检查不能省

很多人听说全飞秒激光手术2分钟左右就可以搞掂，以为来到医院就可以马上手术，其实并非如此。沙翔垠提醒说，是否能做近视手术，适合什么样的手术方式，都需要通过一系列专门的术前检查才能判断。

据他介绍，一次严格的专业术前检查一般需要2小时左右，共有20多项细致深入的检查，包括裸眼视力、戴镜视力、眼压、角膜地形图、眼表综合分析、裂隙灯、角膜厚度、瞳孔直径、眼底、散瞳验光等。

对于核心关键的数据，还需多次测量、通过不同的检查设备反复对比，确保参数准确无误才有参考意义。

只有术前检查做好了，才能尽量避免相关的风险，达到理想的视力。沙翔垠说，也正因此，手术虽快，但2个多小时的检查却不能省。有的同学检查不过关，比如，虽然角膜厚度在正常范围内，但是由于近视度数太高，不能做激光手术，只能考虑晶体植入。

适合手术

还要过“心理关”

如果术前检查过关，医生就可以安排手术了。但对于许多高考生来说，近视手术可能是他们有生以来的第一次手术，不少人焦虑不安，甚至有些恐惧。

“医生，我好害怕万一手术不成功我的眼睛会不会瞎掉呀？”沙翔垠说，很多人术前都会这么问。所以，即使适合手术，术前还要先做好心理准备。有疑问可以找正规医疗机构经验丰富的专业医生详细咨询，去现场聆听医生的详细讲解。只有过好“心理关”了，接下来才能更好地配合医生手术。（记者翁淑贤 通讯员罗韦、许咏怡）