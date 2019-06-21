夏至已至 养生防病有三原则
今天是夏至。近期暴晒、暴雨交替，湿热的空气为病菌滋生和传播提供了温床，人体消耗的增加导致抵抗力减弱，肠道传染病和皮肤病等季节性疾病也随之“找上门”。广州市中医医院杂病门诊副主任中医师高三德介绍，我们在做好防暑降温工作的同时，更应注意夏季多发病的预防和保健。
高三德提醒，夏季养生防病应注重以下原则：
一是健脾除湿。夏日脾胃功能低下，人们经常感觉胃口不好，容易腹泻，出现舌苔白腻等症状，所以应常服健脾利湿之物。一般多选择健脾芳香化湿及淡渗利湿之品，如荷叶、藿香等。
二是清热消暑。夏日气温高，人体心火较旺，可用些具有清热解毒、清心火作用的药物，如薄荷、莲子心、黄连、竹叶等来祛暑。
三是补养肺肾。可选用枸杞子、百合、桑葚等防出汗太过，耗伤津气。
高三德建议，夏日里不妨喝些豆花夏季养生茶，一般人群都适合饮用，有助清热消暑、祛湿解毒、健脾益气。
豆花夏季养生茶
成分：干荷叶25克，扁豆花12.5克，黄芪12.5克，枸杞5克。
做法：
1.将干荷叶撕成碎片，黄芪切片，加入豆花、枸杞混合磨粗粉。
2.全部原材料等分成5份，分别装入5个茶包袋。
3.每次取1袋，沸水冲泡，焖10分钟后饮用，可以反复冲泡。
代茶饮用，每日2次。
养生功效：
清热消暑、祛湿解毒、健脾益气，适宜一般人群夏季养生服用，尤其适合肥胖汗多，体虚乏力，肠胃功能欠佳，血脂高人群调理饮用。（记者伍仞）
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