北京养老助残卡制卡周期缩短至一个月
北京青年报记者昨天从市民政局获悉，因有老人反映“北京通-养老助残卡”（以下简称“养老助残卡”）两个多月的制卡时间太长，过程繁琐，等候周期长，市民政局立刻调整制卡流程。今后，符合条件的老年人自申办之日起一个月就能完成制卡。
养老助残卡是本市老年人享受社会优待、社会福利、社会服务等政策与服务的身份凭证，是一张集金融借记、津贴补贴发放、市政交通一卡通等多功能于一体的智能化卡。市民政局相关负责人表示，在申请过程中，有老人反映养老助残卡两个多月制卡时间太长，过程繁琐。
得知老人的诉求后，为了缩短制卡时间，市民政局协调市政交通一卡通公司、北京农商银行等相关单位，克服困难，进行重大技术改革，重构制卡流程，调整审核和制作环节，大幅度压缩制卡时间。
经过4个多月的设备改造、软硬件开发调试和测试，现已基本完成制卡全流程的改造，定于6月20日开始新制卡流程的试运行。新流程稳定后，制卡周期将由现行的资质审核通过后两个月完成，改变为符合条件的老年人自申办之日起一个月完成制卡。新流程试运行期间可能发生系统微调等情况，希望广大老年朋友谅解和支持。
本市自2015年开始推广使用“北京通-养老助残卡”，截至2019年5月31日，已累计为60周岁及以上本地户籍和外埠常住老年人制卡418万张。（记者 蒋若静）
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