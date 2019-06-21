如果城市建筑物普遍安装了防高空抛物摄像头，“就算丢根烟头都能找到人”，责任认定清晰，应当能够减少许多扯皮。全面普及防高空抛物摄像头，需要增加不小的成本，但这属于不得已而为之。当务之急必须高度警惕高空坠物的巨大危害，充分运用先进技术手段，尽最大努力在各个环节安装严密的“防护网”。

近段时间，多地发生高空抛物坠物致死致伤事件，引发社会对防范高空抛物问题的高度关注。据报道，浙江杭州余杭区昌运里小区安装了47个仰拍摄像头，这些广角摄像头设置在每幢楼南北两侧的地面立杆上，距离单元楼10米左右，呈60至80度角仰拍，正好可以将整幢楼的窗户和阳台纳入拍摄范围，而特定角度拍摄不会侵犯住户隐私。该小区安装仰拍摄像头的唯一目的，就是为了监控高空抛物。（相关报道见A10版）

据实验测算，一枚重30克的鸡蛋从4楼抛下，会把人头顶砸出肿包，从18楼抛下能砸破头骨，从25楼抛下足以致人死亡。永远无法知道明天和意外哪一个先到——就在6月13日，深圳市福田区京基御景华城小区，5岁男童小宇航被高空坠窗砸中，虽经多方全力抢救，但男童最终因伤势过重去世。一个孩子就这么离去了，一个家庭就这么毁掉了。

看到网上的监控视频，人们不仅为一条生命离去而痛心，也在为自己的命运而痛楚。近年来，高空坠物伤人甚至致人死亡事件频繁见诸媒体，就在深圳这个小区，半个多月前，还发生了另一扇玻璃窗从8楼坠落的情况。当然，这只是意外，可是这个意外的成本太大了。随着高楼越建越多，不必讳言，高空坠物已经实实在在地影响了幸福感和安全感。

具体分析，高空坠物有两种情形。一种是素质的问题，比如说在高层的人把东西往下扔。媒体报道的案例，很多都是因为如此，区别只是在于扔下的东西不同，带来的后果不同。还有一种是建筑的问题，比如一些高层建筑由于质量不过关，或者存在自然老化而又得不到及时更换。这种情况也不鲜见。比如有很多高层采用了玻璃幕墙，时间长了，这些幕墙开始往下掉，简直防不胜防。

在高空坠物事故中，责任认定一直是难题。特别是一些人为抛物，事后很难找到直接责任人，于是只能采取“连坐担责”，有一些住户确实属于无辜，属于“躺枪”。每当有这样的新闻出现，都会引起一些争议。如果我们的建筑物普遍安装了防高空抛物摄像头，正如杭州这个小区，“就算丢根烟头都能找到人”，责任认定清晰，大约不会再有扯皮发生了。

有人可能会说，这也只是事后追究。确实，相对于追责和赔偿，更希望不要发生意外，但是，任何一种责任追究，只要有力有效，都必然起到倒逼作用。正如很多人为的高空抛物之所以高发，既有文明素质的问题，也有侥幸心理的原因。不少人就是因为存在侥幸心理，认为鞭子不会落在自己身上这才肆无忌惮。可以预计，如果真要普及防高空抛物摄像头，肯定会大大减少高空坠物。据介绍，杭州昌运里小区安装仰拍摄像头之前，高空抛物现象时有发生，有些住户把垃圾直接往下扔，摄像头系统上线后效果突出，往下扔东西的人明显少了。

当然，防高空抛物摄像头也不可能完全解决问题。很多问题的发生，不仅是素质的原因，还有管理，有时还涉及设计。比如说，关于建筑幕墙存在的安全和视觉污染问题，一直都有着讨论，但在所谓“美观”理由下，还是有人不以为然，而且有些玻璃幕墙质量不可靠，建起来后也没有正常的管理和维护。还有，很多高层建筑下往往直接是马路，如果向外设立一个隔离带，向上建一个天棚，万一有坠物，也不会与人发生直接接触，岂不是能有效避免意外？

没有安全感就没有幸福感，防高空抛物需要落细落小落实，而安装防高空抛物摄像头就体现了落细落小落实。全面普及防高空抛物摄像头，需要增加不小的成本，但这属于不得已而为之。当务之急必须高度警惕高空坠物的巨大危害，充分运用先进技术手段，尽最大努力在各个环节安装严密的“防护网”。