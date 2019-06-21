记者独家探访未成年人戒毒所 戒毒人员现身说法：
“吸毒没你想的那么嗨”
章程
“不要以为吸毒很嗨，吸上了就像个死人一样，大家千万不要好奇，不要有第一次！”近日，广州市未成年人强制隔离戒毒所(以下简称未戒所)举办“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传帮教活动，邀请中学师生、戒毒人员家属等观看戒毒人员文艺汇演。活动现场，两名未成年解戒人员现身说法分享戒毒心得，以亲身经历劝告大家远离毒品，永远不要尝试去吸第一口。
位于白云区增槎路附近的未戒所，前身是广州市少教所，自2013年废止劳教制度后，其成为广州市唯一专门收治未成年戒毒人员的强制隔离戒毒所。
未戒所民警告诉记者，从入所的未成年吸毒人员经历来看，他们碰触毒品存在很多相似之处，主观上，“他们寻求刺激、冒险，加上好奇心作祟，想对毒品的致幻作用一试究竟”；他们学历普遍不高，早早辍学，经常出入网吧、KTV等娱乐场所；交友不慎也是一大关键因素。客观上，这些未成年吸毒人员往往缺失家庭教育，因父母离异等原因疏于对他们的监管，加上学校教育缺位，对毒品知识及毒品危害的宣传教育不足，此外新型毒品比较泛滥，新型毒品因为价格便宜、兴奋感持续时间长而迅速蔓延。
据介绍，在未戒所里生活作息规律，未成年戒毒人员每天6时30分起床，7时30分习艺劳动，11时30分收工、午餐，14时学习文化知识，16时康复训练，17时30分晚餐，18时兴趣活动，19时专题教育，21时就寝，每周安排一天休息日及一天课堂教育日。未戒所民警告诉记者，为了帮助未成年人戒掉心瘾，该所注重加大心理疏导和干预，从而提升他们的戒毒信心，提高拒毒能力。（记者章程）
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