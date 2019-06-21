“代收垃圾网约工”具有示范意义

一把公平秤、一台手机、一套蓝色制服……这身行头成为垃圾分类回收平台“上门回收员”的标配。在上海，“互联网+垃圾回收”正成为创新标杆在多个区域推行，催生了大批新兴职业，“代收垃圾网约工”便是其中之一。

“代收垃圾网约工”，顾名思义就是客户在手机下单预约，线下小哥上门回收。《中华人民共和国职业分类大典》中明确了从事绿色、低碳、环保，致力于资源再生回收的职业为“绿色职业”，“代收垃圾网约工”也位列其中。随着互联网技术的发展，“绿色职业”与“网约工”相结合，也让垃圾回收小哥月入过万成为现实。

“互联网+垃圾回收”其实并不新鲜，早在几年前就有不少商家推出过相关的上门回收服务。不过，这些网上回收平台由于服务半径较小，对城市社区的覆盖范围有限，引导垃圾安全、绿色回收的效果难以显现，导致利润微薄、扩张迟缓，许多商家被迫转型发展乃至关门大吉。

上海推出的“互联网+垃圾回收”为什么能吸引众多用户并催生“代收垃圾网约工”这一新职业？

一是有政策助推。《上海市生活垃圾管理条例》将于今年7月1日起施行，这意味着生活垃圾分类在上海即将被纳入强制管理框架，如果“个人混合投放垃圾，最高可罚200元”“单位混装混运，最高可罚5万元”。相关政策的出台不仅能有效保证市民参与垃圾分类，也为“代收垃圾网约工”提供了更多工作契机，让这一新兴职业有更大的发展空间。

二是有完整的分类收运体系。垃圾回收背后的流程并不简单，即便是一个纸箱的回收，也要经过用户—手机—技术平台—服务商—回收厂，分类收运是做好垃圾分类的重要环节之一。如果没有做好分类收运，不仅影响末端的垃圾处理效果的同时，也会降低市民进行垃圾分类投放的积极性。正是因为有分类收运体系支持，“代收垃圾网约工”的工作才能更好推进，市民也可以更方便地参与垃圾分类，省时省力，提升垃圾回收率。

三是调动了年轻人的积极性。线上预约、线下上门收垃圾的形式，更符合年轻人的生活习惯。回收后的垃圾可以直接给现金，也可以兑换成支付宝能量或积分等年轻人喜闻乐见的形式，激发他们参与垃圾回收的积极性，增强环保意识。过去“互联网+垃圾回收”效果不佳的原因之一就是老年人不会用，而年轻人不爱用，平台缺少有效的活跃用户。如今，垃圾回收借力“互联网+”并充分发挥社交属性，吸引更多年轻人关注垃圾回收，提升垃圾回收率，具有可行性和示范意义。 （刘琛）