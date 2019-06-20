浙江拟设300个送药服务点
日前，浙江省温州市药品便民服务点在鹿城区山福镇选岙村设立。据悉，这是该省首家“送药上山进岛便民服务点”。浙江省药品监督管理局、财政厅、卫生健康委等近日联合印发《2019年浙江省送药上山进岛便民服务点建设工作方案》，将着力解决山区、岛屿等地区群众购药远、购药难的问题。“设立送药上山进岛便民服务点300个”也是2019年浙江省十大民生实事之一。
据了解，送药上山进岛便民服务点，以药店为基础，以村卫生室、村委会、自动售药机、乙类非处方药柜为辅助，主要设置在山区、岛屿等交通不发达的偏远地区，以及农村、旅游景点、岛屿客运中心等群众购药不方便的地方。按照要求，便民服务点以“零售药店+配送企业”“村卫生室+批发企业”“村委会+互联网药品企业”和“设立自动售药机或乙类非处方药柜”4种模式设置。具备条件的药店、村卫生室模式的便民服务点将优先被纳入医保定点范围，鼓励便民服务点、配送企业积极参与慢性病连续处方药等直接配送活动。
《方案》规定，对完成便民服务点建设任务的单位给予适当奖励，便民服务点将被纳入市场监管部门的重点监管范畴，监管部门将进一步加强对便民服务点药品质量、购销渠道、储存条件和储存情况的监督检查，严厉打击销售假劣药品违法行为。（通讯员张苗 祝晓燕 记者宋黎胜）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn