浙江拟设300个送药服务点

日前，浙江省温州市药品便民服务点在鹿城区山福镇选岙村设立。据悉，这是该省首家“送药上山进岛便民服务点”。浙江省药品监督管理局、财政厅、卫生健康委等近日联合印发《2019年浙江省送药上山进岛便民服务点建设工作方案》，将着力解决山区、岛屿等地区群众购药远、购药难的问题。“设立送药上山进岛便民服务点300个”也是2019年浙江省十大民生实事之一。

据了解，送药上山进岛便民服务点，以药店为基础，以村卫生室、村委会、自动售药机、乙类非处方药柜为辅助，主要设置在山区、岛屿等交通不发达的偏远地区，以及农村、旅游景点、岛屿客运中心等群众购药不方便的地方。按照要求，便民服务点以“零售药店+配送企业”“村卫生室+批发企业”“村委会+互联网药品企业”和“设立自动售药机或乙类非处方药柜”4种模式设置。具备条件的药店、村卫生室模式的便民服务点将优先被纳入医保定点范围，鼓励便民服务点、配送企业积极参与慢性病连续处方药等直接配送活动。

《方案》规定，对完成便民服务点建设任务的单位给予适当奖励，便民服务点将被纳入市场监管部门的重点监管范畴，监管部门将进一步加强对便民服务点药品质量、购销渠道、储存条件和储存情况的监督检查，严厉打击销售假劣药品违法行为。（通讯员张苗 祝晓燕 记者宋黎胜）