“趁热吃”带来的健康危机

有统计数据显示，我国食管癌发病和死亡人数几乎占全球食管癌发病和死亡人数的一半。我国的流行病学调查发现，食管癌与热饮热食可能有关，喜饮热茶的地区食管癌发病率更高。

为什么食管癌可能被“烫”出来呢？这与食管黏膜的结构特性有关，研究发现，人体最适宜的进食温度在10℃～40℃，一般耐受的温度最高为50℃～60℃，当感到非常烫时，温度多在70℃左右。食管在接触75℃左右的热食热饮时，柔嫩的黏膜会受到烧灼伤害，而受伤黏膜表层会及时脱落、更新，基底层的细胞会迅速增生、更新，以补充愈合上层受损的黏膜。长此以往，食管黏膜细胞容易产生不良增生，也就是俗称的“恶变”，甚至可能致癌。以此类推，除了烫的食物饮料，长期食用粗糙、干硬的食物也会产生类似作用，从而诱发食管癌。

除了过烫、过硬的食物外，长期食用含N-亚硝基化合物的食物（如腌制蔬菜）、槟榔等，也会对食管健康造成危害。吸烟、过量饮酒、水果蔬菜摄入量过低、营养状况差的人群食管癌的发病率明显提高。可见，食管癌是一种与饮食习惯密切相关的疾病，因此纠正不良饮食习惯可预防食管癌的发生。

吃不好胃难受

三餐不定 人们由于生活、工作的压力经常三餐不定时，这样的人群发生胃癌的危险性是正常人群的1.3倍；经常在生气时进食的人群发生胃癌的风险是其他人群的1.5倍；喜食烫食的人群，胃癌发生率是其他人群的4.22倍。如果上述因素协同作用，则患胃癌的相对危险性更高。胃是一个习惯遵守“时间表”的器官，胃液的分泌在一天中存在生理性的高峰和低谷，以便于及时消化食物。胃酸和胃蛋白酶如果没有食物中和，就会消化胃黏膜本身，对胃黏膜造成损害。如果饥一顿，饱一顿，经常不吃早餐，有时又暴饮暴食，加之生活无规律，就会让胃癌发病有“良好”的土壤。

喜食腌熏制品 腌熏制品经过制作过程往往都含有大量亚硝酸盐，这种物质极易形成亚硝胺，食入后直接诱发肿瘤，这也是偏好高盐饮食的沿海地区胃癌高发的原因。

另外，胃癌与长期酗酒、吸烟等也有一定的关系。

常吃“补品”负担重

补品的营养价值并没有人们想象得那么高，如燕窝的蛋白质含量高达50%，却是“不完全蛋白质”，对人体来说利用率并不高，尤其对于胃肠病患者来说是很难被充分利用的。

盲目服食滋腻的补品对于肠胃来讲是不利的，由于缺乏针对性，不该补而补，服用后反而会出现腹胀不适、食欲不佳。而且，更不能忽视的一点是，过度进补、盲目进补有可能加重肝脏的负担，造成肝功能损害。由于目前市场上补品种类繁多，良莠不齐，成分难以鉴别，如果含有某些肝脏无法代谢的添加成分或者药物成分，长期服用可造成肝功能损害。消化科门诊就经常见到很多中老年人由于盲目进补、乱吃“保健食品”而导致肝功能损害的例子。

食补是最佳的选择，应当根据季节及个人体质，尽可能进食应季食品，计划在先，规律饮食，吃饭时注意身心放松，顺应个人独特的生理机制。

久坐影响肠活力

当今社会，在办公室工作的白领普遍存在工作压力大、精神紧张、缺乏运动等问题。经常坐姿办公、缺乏运动将直接导致消化不良、腹胀、便秘、痔疮的发病率大大上升。

肠道的消化工作需要通过蠕动来完成，而长期的久坐不动，会使肠道缺乏活力，蠕动减慢，影响消化吸收功能，导致腹胀、食欲不振、消化不良等，粪便也不能通畅地被排出体外。而粪便在肠腔中堆积久了，水分被过度吸收，导致粪便干硬，难以排出，便出现了便秘。痔疮则是由于久坐所致的肛门处直肠静脉曲张，若与便秘叠加，干硬的粪块刮伤曲张的静脉团，便会导致痔疮的加重、出血。

因此长期在办公室工作应注意适当活动，进食容易消化食物，养成定期排便的习惯。

心情不佳引起胃肠不适

不少人有这样的经历，紧张或生气时就会感觉肚子疼。这是为什么呢？因为情绪会影响消化液的分泌和消化道的蠕动，导致腹痛、消化不良、腹胀等不适。因胃肠道症状而就诊的消化科患者中，有将近一半的患者并没有真正的器官损害，而是由调节功能紊乱引起的，临床上称之为功能性胃肠病。其中，表现为上消化道症状者，如嗳气、早饱、上腹痛、腹胀、恶心、呕吐等，通常称之为功能性消化不良；表现为下消化道症状者，如腹痛、腹胀、腹泻、便秘等，称之为肠易激综合征。

人体的中枢神经系统与消化系统一起，形成了神经内分泌网络，即所谓的脑肠轴。

如果人心情不好，可通过脑肠轴引起胃肠激素分泌异常，进而导致消化功能异常。反之，人们如果存在消化系统问题，也可能通过脑肠轴负反馈作用于中枢神经系统，引起人的情感反应。

所以，负面心理社会因素可以通过神经内分泌网络导致胃肠疾病，引起消化性溃疡、胃食管反流病、功能性消化不良、肠易激综合征等，出现胃痛、胃胀、早饱、恶心、呕吐、反酸、烧心、厌食、便秘、腹泻等症状。

需要提醒大家，对于健康人群，保持开朗、积极向上的心情很重要，可促进胃肠蠕动和消化吸收。对于功能性胃肠病患者，正面情绪更为重要。负面情绪和负性生活事件对功能性胃肠病有明显影响，可诱发或加重症状。治疗方面，药物治疗也并非主导，而强调的是包括心理治疗在内的综合治疗。因此，功能性胃肠病患者更要调整好自己的生活节奏，保持轻松愉悦的心情，积极应对生活中发生的各种事情。（李景南）