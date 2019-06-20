我国抗癌天然物研究获突破

近日，国际著名学术刊物《德国应用化学》刊文，报道南开大学“抗癌干细胞药物化学”研究领域的最新突破。南开大学药学院陈悦教授团队首次实现了抗癌天然产物防风草内酯骨架的高效化学合成，并实验确证了该类化合物可选择性杀灭肝癌干细胞，具有药物开发潜力。

癌症干细胞（CSC）是很多癌症复发和转移的根源，靶向CSC有望给癌症治疗带来革命性进步，临床上对靶向CSC药物有着迫切需求。但同时，抗CSC化合物很难找到、相关天然产物极少且大多成药性差，又加剧了这种迫切程度。

防风草是我国南方常见的草本植物，其重要活性组分是防风草内酯。近年来，围绕防风草内酯的药理研究越来越多，多篇研究论文说明了其对多种癌症干细胞有选择性杀灭效果。但是，自1963年防风草内酯分离以来，至今未有其化学全合成研究报道，大大限制了关于防风草内酯的进一步药物化学研究。

此次，陈悦教授团队以绝对立体构型的防风草内酯作为目标分子，利用两个关键串联策略，采用发散式合成完成了防风草内酯对映异构体和异防风草内酯的首次全合成，合成路线高效简洁，合成规模可达克级。团队获得的足够量化合物，为后续抗肿瘤活性研究和构效关系的建立提供了基础。

同时，陈悦教授团队通过实验确证了防风草内酯能够杀灭肝癌干细胞。团队研究人员王良博士介绍，实验确证，针对测试对象——HepG2肝癌细胞，低浓度异防风草内酯能够降低其干细胞含量；在同等浓度下，异防风草内酯比防风草内酯具有更好降低肿瘤微球形成能力，两者均比抗癌症干细胞候选药物ACT001（正在国内外进行临床试验的抗脑胶质瘤原创候选药）具有更好地抑制活性。“可以说，‘防风草骨架’具有进一步药物开发的潜力。我们的最终目标是获得一款抗肝癌药物，接下来还有很多难题需要攻克。”王良说。